Un bratwurst e una Coca per 22,50 franchi? Il cliente non ci sta: «Assoluta fregatura»

Il comune di Hergiswil NW si trova sul Lago dei Quattro Cantoni. Imago

Un ospite accusa un ristorante di Hergiswil, nel Canton Nidvaldo, di averlo truffato a causa dei prezzi decisamente eccessivi: per un bratwurst e una Coca Cola ha infatti speso 22,50 franchi. Ma la proprietaria si difende dalle accuse.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un cliente accusa il ristorante «Rösslibar am See» di Hergiswil, nel Canton Nidvaldo, di averlo derubato perché ha pagato 22,50 franchi per un bratwurst e una Coca Cola.

La proprietaria respinge le accuse.

Probabilmente c'è stato un malinteso tra di lui e un cameriere. Mostra di più

Un ospite ha descritto la sua visita al ristorante «Rösslibar am See» di Hergiswil, nel Canton Nidvaldo, come una «fregatura assoluta». Il motivo? Ha dovuto pagare 22,50 franchi per una salsiccia di vitello con pane e una Coca Cola.

Decisamente troppo, secondo l'uomo, che ha quindi successivamente condiviso la sua frustrazione in un post su Facebook, nel quale ha anche criticato il self-service e il personale, definito «poco cordiale».

La proprietaria del locale però non ci sta e respinge le accuse. «Il menu indicava chiaramente che incluso nel prezzo c'era anche un contorno», ha dichiarato al quotidiano «tz».

La donna ha controllato quanto successo tramite la videosorveglianza e ha sottolineato: «Ho guardato più volte e ho sentito chiaramente il mio dipendente indicare al cliente che il menu desiderato era disponibile con un contorno».

Criticati anche altri ristoranti

Ma, secondo l'ospite, nonostante egli abbia insistito per avere delle patatine o dell'insalata insieme alla salsiccia, gli è stato servito solo del pane e la senape. Il prezzo è rimasto comunque di 17,50 franchi. La presunta fregatura potrebbe quindi essere dovuta a un malinteso tra il cliente e il personale?

Anche altri ristoranti in Svizzera vengono sempre più spesso criticati per i prezzi maggiorati oppure per delle pratiche che non convincono. Come ad esempio un locale che chiede 10 franchi per portare una seconda posata (ad esempio per condividere un dessert) oppure un altro che fa pagare chi mette il tovagliolo nel piatto sporco (vedi articoli correlati).

Ma non solo: un numero sempre maggiore di ristoranti applica tariffe elevate anche in caso di mancata presentazione. Chi prenota, ma non si presenta, deve pagare. Alcuni ristoranti richiedono la garanzia di una carta di credito per proteggersi dalle perdite finanziarie. Le multe per chi non si presenta, in questo caso, possono arrivare fino a 750 franchi per tavolo.