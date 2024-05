Il ristorante fa pagare un extra a chi non svuota il piatto

Il ristorante «Lucky Wok» Screenshot Google Maps

Un ristorante di Vienna fa una cosa decisamente insolita: fa pagare gli ospiti che non vuotano i piatti. Il proprietario difende e spiega questa pratica.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un cliente di un ristorante viennese ha dovuto pagare due euro in più. Il motivo? Non aveva finito il piatto che aveva comandato.

La proprietaria ha spiegato questa pratica con il fatto di voler evitare lo spreco di cibo. Mostra di più

Un ristorante di Vienna ha suscitato scalpore e rabbia quando, al termine del pasto, ha chiesto al cliente di sostenere dei costi aggiuntivi inaspettati.

Prima di tutto, dato che l'uomo non aveva ordinato una bevanda insieme ai piatti scelti, il locale - un ristorante cinese - gli ha addebitato un euro in più. Ma non solo: c'è stata anche un'altra sorpresa, ossia una tassa per il fatto che il cibo non era stato finito.

L'ospite ha scoperto questo sovrapprezzo solo quando ha ricevuto il conto, anche se poi la cameriera «mi ha fatto notare che tutte le informazioni erano sul menu. Ma chi guarda il menu in un buffet all-you-can-eat?», ha dichiarato l'uomo a Heute.at.

Sullo scontrino erano stati addebitati altri 2 euro per ogni piatto non consumato. La proprietaria del ristorante difende queste scelta spiegando che mira a lottare contro lo spreco di cibo e sottolinea che regole simili si applicano anche in altri locali.

Addebiti anche in Svizzera

La donna aggiunge e spiega: «Almeno in questo modo le persone stanno maggiormente attente a non riempire troppo il piatto».

Anche in Svizzera nel settore della ristorazione ci sono sempre delle tasse. Un locale di Brugg, ad esempio, fa pagare tre franchi in più se si condivide una pizza, mentre a Lucerna questa somma sale a 5 franchi.

Ma non solo: a Zugo, un ristorante fa pagare 2,50 franchi per un cucchiaio da dessert in più, mentre a Soletta e a Sciaffusa 3,50 franchi e, rispettivamente, 4,50 franchi per un piatto in più.