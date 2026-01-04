Paolo e Gulia hanno salvato numerose persone dall'inferno dell'incendio a Crans-Montana. Screenshot BFMTV

Una famiglia svizzera ha aiutato diverse persone intrappolate nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia ha raccontato a BFMTV come è intervenuta durante il dramma.

Nell'incendio mortale di un bar a Crans-Montana, in cui 40 persone sono morte e 119 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, una famiglia ha prestato assistenza alle persone intrappolate all'interno, come hanno raccontato gli stessi genitori al canale di informazione francese BFMTV.

La situazione si è sbloccata quando la figlia, che si trovava nel ristorante, ha chiamato i genitori chiedendo aiuto. Madre, padre e figlio si sono quindi immediatamente recati sul luogo dell'incendio.

Sul posto, il padre, Paolo, ha innanzitutto tirato fuori dall'edificio diverse persone. Poi ha cercato un'altra via d'accesso. Si è imbattuto in una porta chiusa.

«Ho cercato di aprire la porta, ma era bloccata da qualcosa», racconta. «Poi è arrivata un'altra persona. Abbiamo tirato con forza, poi la porta si è aperta e le persone sono uscite all'aperto».

«Non mi rendo ancora conto di cosa sia successo»

Secondo le sue stime, in totale, ha fatto uscire dall'edificio una decina di persone. Nel frattempo sua moglie Giulia ha prestato i primi soccorsi. «Le persone ferite continuavano ad arrivare – racconta – piangevano. Alcuni gridavano: "Aiutatemi, non voglio morire". C'erano molti giovani».

Anche suo figlio Gianni, di 19 anni, era sul posto. È entrato da poco a far parte della protezione civile. I rappresentanti dell'organizzazione gli hanno telefonato per esprimere il loro apprezzamento. «Siamo molto colpiti. Puoi chiamarci in qualsiasi momento, anche nel cuore della notte», gli ha detto un membro della PC.

Lo stesso Gianni ha dichiarato a BFMTV di non riuscire ancora a inquadrare completamente l'accaduto.

«Molte persone mi consigliano di andare da uno psicologo – dice – ma al momento non mi rendo ancora conto di quello che è successo».

Due giorni dopo l'incendio, non era ancora riuscito a dormire.