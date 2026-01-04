  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«I feriti continuavano ad arrivare» Ecco come un'intera famiglia ha salvato diverse persone dall'inferno di Crans-Montana

Sven Ziegler

4.1.2026

Paolo e Gulia hanno salvato numerose persone dall'inferno dell'incendio a Crans-Montana.
Paolo e Gulia hanno salvato numerose persone dall'inferno dell'incendio a Crans-Montana.
Screenshot BFMTV

Una famiglia svizzera ha aiutato diverse persone intrappolate nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia ha raccontato a BFMTV come è intervenuta durante il dramma.

Sven Ziegler

04.01.2026, 12:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una famiglia ha prestato soccorso ai malcapitati intrappolati durante l'incendio a Crans-Montana.
  • Il padre ha raccontato di aver tirato fuori dall'edificio diverse persone.
  • Madre e figlio hanno anche aiutato a curare e assistere i feriti.
Mostra di più
Tragedia. Crans-Montana, il direttore dell'ospedale vallesano: «Siamo tutti sempre sull'orlo delle lacrime», preoccupato dai commenti crudeli sui social﻿

TragediaCrans-Montana, il direttore dell'ospedale vallesano: «Siamo tutti sempre sull'orlo delle lacrime», preoccupato dai commenti crudeli sui social﻿

Nell'incendio mortale di un bar a Crans-Montana, in cui 40 persone sono morte e 119 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, una famiglia ha prestato assistenza alle persone intrappolate all'interno, come hanno raccontato gli stessi genitori al canale di informazione francese BFMTV.

La situazione si è sbloccata quando la figlia, che si trovava nel ristorante, ha chiamato i genitori chiedendo aiuto. Madre, padre e figlio si sono quindi immediatamente recati sul luogo dell'incendio.

Sul posto, il padre, Paolo, ha innanzitutto tirato fuori dall'edificio diverse persone. Poi ha cercato un'altra via d'accesso. Si è imbattuto in una porta chiusa.

«Ho cercato di aprire la porta, ma era bloccata da qualcosa», racconta. «Poi è arrivata un'altra persona. Abbiamo tirato con forza, poi la porta si è aperta e le persone sono uscite all'aperto».

Dopo la notte d'inferno. Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»

Dopo la notte d'infernoIl comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»

«Non mi rendo ancora conto di cosa sia successo»

Secondo le sue stime, in totale, ha fatto uscire dall'edificio una decina di persone. Nel frattempo sua moglie Giulia ha prestato i primi soccorsi. «Le persone ferite continuavano ad arrivare – racconta – piangevano. Alcuni gridavano: "Aiutatemi, non voglio morire". C'erano molti giovani».

Anche suo figlio Gianni, di 19 anni, era sul posto. È entrato da poco a far parte della protezione civile. I rappresentanti dell'organizzazione gli hanno telefonato per esprimere il loro apprezzamento. «Siamo molto colpiti. Puoi chiamarci in qualsiasi momento, anche nel cuore della notte», gli ha detto un membro della PC.

Lo stesso Gianni ha dichiarato a BFMTV di non riuscire ancora a inquadrare completamente l'accaduto.

«Molte persone mi consigliano di andare da uno psicologo – dice – ma al momento non mi rendo ancora conto di quello che è successo».

Due giorni dopo l'incendio, non era ancora riuscito a dormire.

Inferno a Crans-Montana. Le foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?

Inferno a Crans-MontanaLe foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?

I più letti

Crans-Montana, il direttore dell'ospedale vallesano: «Siamo tutti sempre sull'orlo delle lacrime», preoccupato dai commenti crudeli sui social﻿
Gravi danni cerebrali per Evangeline Lilly dopo l'incidente alle Hawaii
Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»
Le foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti

Altre notizie

Finalmente al tuo posto!. Ecco come funziona la nuova prenotazione dei posti sui treni delle FFS

Finalmente al tuo posto!Ecco come funziona la nuova prenotazione dei posti sui treni delle FFS

Per le infrazioni sulla sicurezza. Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

Per le infrazioni sulla sicurezzaUn ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

Anche senza riscaldamento. A Berlino 50mila famiglie in blackout, «attacco ai cavi»

Anche senza riscaldamentoA Berlino 50mila famiglie in blackout, «attacco ai cavi»