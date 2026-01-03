  1. Clienti privati
Dopo la notte d'inferno Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»

Sven Ziegler

3.1.2026

Diversi membri del Centre de Secours Incendie (CSI), tra cui molti volontari, hanno detto «che non vogliono più continuare».
KEYSTONE

L'incendio del bar «Le Constellation» a Crans-Montana ha scosso non solo le vittime e le loro famiglie, ma anche i servizi di emergenza. Il comandante dei pompieri David Vocat parla per la prima volta apertamente della notte dell'inferno, e dei dubbi che rimangono.

03.01.2026, 19:35

03.01.2026, 21:46

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il comandante dei pompieri David Vocat descrive l'operazione a Crans-Montana come una situazione traumatica ed estrema.
  • Nonostante la catena di soccorso funzionante, molti soccorritori erano completamente sopraffatti emotivamente.
  • Dopo il primo interventi diversi vigili del fuoco volontari hanno espresso la loro volontà di non più continuare l'attività di pompieri.
Dopo l'incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, il comandante dei pompieri David Vocat ha parlato a lungo dell'operazione. In un'intervista al quotidiano «Le Nouvelliste» , descrive il corso degli eventi dal punto di vista dei vigili del fuoco.

L'allarme è stato lanciato all'01:35. Nel locale era stato segnalato un incendio, «accompagnato da informazioni su un'esplosione». Questa precisazione lo ha spinto a «richiedere immediatamente altri elicotteri». Allo stesso tempo ha organizzato l'ordine di chiamata dei pompieri.

Secondo Vocat quella notte erano in servizio 17 membri del Centre de Secours Incendie (CSI). Nel corso dell'operazione si sono aggiunti altri vigili del fuoco volontari e servizi di emergenza di Sion, Sierre e del Vallese.

All'arrivo dei pompieri non erano visibili fiamme libere. Vocat spiega questo fatto con il cosiddetto flashover: «Si tratta dell'accensione dei gas di fumo. Avviene molto rapidamente, molto intensamente e poi si ferma».

Le ferite riportate da molte delle persone colpite sono state causate da questo effetto.

A questo punto c'erano ancora numerosi avventori all'interno o intorno all'edificio. «Era una scena di caos totale – racconta Vocat –. Ho visto persone ustionate correre in giro e gridare che dovevano aiutare qui o là».

«Nessuno era pronto per una cosa del genere»

Il comandante sottolinea che «nessuno era preparato a una cosa del genere». D'altra parte è stato possibile reagire applicando le procedure successive. «Ciò che era stato preparato era la catena di salvataggio».

Un'esercitazione precedente si è rivelata cruciale: «Sapevamo dove dovevano passare le ambulanze, dove potevano atterrare gli elicotteri e come era organizzato il punto di raccolta dei medici».

Vocat sottolinea anche la collaborazione con la polizia, i servizi di soccorso, gli ospedali e le autorità politiche: «La grande famiglia dei soccorritori ha fatto un lavoro straordinario».

Anche i civili hanno aiutato: «La gente ha usato i mobili delle terrazze per portare i feriti al caldo».

Molti vigili del fuoco si sono licenziati... compreso lui?

Dopo l'operazione, altri pompieri del Vallese e dei cantoni di Neuchâtel, Ginevra e Vaud hanno offerto il loro sostegno per continuare a garantire la sicurezza nella regione.

Ma l'operazione ha avuto conseguenze anche per gli stessi servizi di emergenza. «Tutti coloro che sono stati impiegati sul posto sono molto colpiti», dice Vocat. 

Molti di loro sono volontari. «Molti credono che siamo tutti professionisti. Non è così. Le persone lo fanno per aiutare gli altri».

Diversi membri del CSI gli hanno detto «che non vogliono più continuare». Anche lui stesso si sta interrogando sul suo futuro: «Ho sempre detto che questo lavoro era la mia passione. Ma non so se potrò continuare».

