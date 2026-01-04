Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

La stazione sciistica di Crans-Montana sarebbe stata ispezionata in modo inadeguato. AFP

Dopo l'incendio mortale di Crans-Montana, il proprietario di un bar di lunga data ha mosso gravi accuse alle autorità locali. Il ristoratore descrive controlli inadeguati e la mancanza di conseguenze in termini di sicurezza antincendio.

Hai fretta? blue News riassume per te Un ristoratore accusa il comune di Crans-Montana di aver effettuato per anni controlli inadeguati in materia di sicurezza antincendio.

A suo dire le violazioni non hanno portato a nessuna sanzione diretta.

Le autorità fanno riferimento a indagini in corso, ma non ci sono risposte concrete.

Sabato il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'indagine penale contro i proprietari del bar bruciato: sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Mostra di più

Dopo il devastante incendio di un bar nella stazione sciistica vallesana di Crans-Montana, accanto alle cause del rogo stanno emergendo sempre più spesso questioni strutturali.

Quanto sono rigorose le norme di sicurezza antincendio? E con quale coerenza le autorità intervengono quando vengono scoperte delle carenze?

Il gerente di un altro bar di Crans-Montana, che lavora nella località da circa 10 anni e desidera rimanere anonimo, ha tracciato un quadro critico per il portale di notizie tedesco «FOCUS online».

Il ristoratore descrive le sue esperienze con i controlli come minime: «Sono stato controllato esattamente due volte in dieci anni. Dopo l'apertura, è venuto qualcuno del comune e mi ha detto cosa avrei dovuto ricostruire. Poi è venuto di nuovo per controllare le modifiche. Tutto qui».

Il suo racconto di come sono state trattate le possibili infrazioni è particolarmente problematico. A causa di limitazioni strutturali, gli è stato permesso di ricevere solo un massimo di 60 ospiti nell'area interna. Ma non gli è mai stata imposta alcuna sanzione.

«Il personale del comune ha letteralmente detto all'epoca: se io trasgredisco, non ci saranno sanzioni. Ma se dovesse succedere qualcosa, sarò solo io a doverne sopportare le conseguenze», afferma il ristoratore.

«Dov'erano gli estintori?»

L'uomo è sconvolto che una località turistica di alto livello come Crans-Montana sia così lassista in materia di sicurezza: «Non tutto l'edificio in cui si trova il mio bar è conforme alle norme antincendio. Ma il comune si interessa poco di questo».

Dopo l'inferno a «Le Constellation», queste carenze sono diventate improvvisamente evidenti a molti. L'uomo si è anche posto delle domande che riguardano altri abitanti del villaggio: «Dov'erano gli estintori? C'erano estintori?».

Le conseguenze personali dell'incidente sono state drammatiche: «Conosco una delle persone più gravemente ferite. Il 60% della sua pelle è bruciato. È terribile».

Il sindaco di Crans-Montana sotto la pressione mediatica

Anche il sindaco Nicolas Feraud è ora sotto pressione. In una conferenza stampa, ha sottolineato che le ispezioni avvengono «ogni anno o due». Non ha detto quando la proprietà in questione è stata ispezionata l'ultima volta.

Secondo quanto riportato ha risposto bruscamente alle domande dei rappresentanti dei media: «Chi siete voi per pretendere una cosa del genere?».

L'inchiesta penale è gestita dalla magistratura vallesana. La procuratrice generale Beatrice Pilloud ha spiegato che le indagini in corso devono prima essere concluse.

Ulteriori misure, come il divieto di accensione di bengala o simili o requisiti più severi per i bar, non sono ancora in discussione.

Stéphane Ganzer: «È lo stato dei materiali che è determinante e non l'uso di articoli pirotecnici»

Giova ricordare che, come è stato ricordato in conferenza stampa venerdì, quelli usati nel locale bruciato sono fuochi disponibili e acquistabili da ognuno in qualsiasi negozio.

Il consigliere di Stato Stéphane Ganzer, sabato nel programma «La Matinale»della RTS, ha detto che la priorità debba essere data allo «stato dei materiali e degli edifici», pur riconoscendo che alcuni locali non sono adatti a questo tipo di pratica.

Nel caso specifico le indagini portano sul rivestimento fonoassorbente del locale che ha preso fuoco rapidamente.

Di fronte alle preoccupazioni delle famiglie, Stéphane Ganzer ricorda che la maggior parte degli stabilimenti è conforme alle norme.

Invita a rafforzare i riflessi di sicurezza, in particolare la conoscenza delle uscite di emergenza, l'uso degli estintori e l'abitudine di abbandonare rapidamente uno stabilimento al primo allarme.