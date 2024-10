Ecco le mete di vacanza preferite dagli svizzeri in autunno

Molti svizzeri approfittano delle vacanze autunnali per rilassarsi. Unsplash/brunovdkraan

Se volete prenotare un breve viaggio autunnale dell'ultimo minuto, potete ancora trovare delle occasioni. Tuttavia, un esperto spiega che sarebbe meglio riservare con più anticipo possibile.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Durante le vacanze autunnali, molti svizzeri optano per brevi viaggi in hotel con centri benessere che offrono esperienze nella natura come escursioni a piedi o in bicicletta.

Oltre alla Svizzera, le destinazioni più gettonate sono la Foresta Nera e l'Algovia in Germania, il Vorarlberg e il Tirolo in Austria.

Un esperto di vacanze consiglia di non lasciarsi ingannare da presunti sconti elevati al momento della prenotazione e sottolinea che quelle anticipate sono spesso più vantaggiose delle offerte dell'ultimo minuto. Mostra di più

L'autunno è il periodo perfetto per una pausa benessere. Le giornate che si accorciano lentamente sono spesso grigie e umide, con occasionali momenti di sole. Le montagne sono un luogo meraviglioso per trascorrere il tempo, a volte facendo escursioni, a volte rilassandosi nella spa.

Anche molti svizzeri optano per un breve viaggio. Chi non vola in una località esotica, si gode la vacanza a casa o si concede un po' di tempo nelle vicinanze.

La scelta cade spesso sugli hotel con centri benessere che offrono attività sportive come escursioni a piedi o in bicicletta nei dintorni, spiega Roland Spring, cofondatore e amministratore delegato della piattaforma di prenotazione weekend4two. «Molti dei nostri ospiti non vogliono più solo godersi il benessere, ma vogliono anche esplorare la natura e fare un po' di esercizio fisico», aggiunge Spring.

Quest'autunno, tuttavia, gli svizzeri si stanno divertendo soprattutto nel loro Paese, ma non solo: «Oltre alla Svizzera, la Foresta Nera e l'Allgäu in Germania sono particolarmente apprezzate, mentre per quanto riguarda l'Austria vanno molto il Vorarlberg e il Tirolo». Per i soggiorni brevi, la destinazione scelta dipende sempre molto dal luogo in cui si vive.

Non fatevi ingannare da sconti apparentemente elevati

Se non avete prenotato nulla, potete ancora trovare qualcosa: «Ci sono ancora buone offerte, anche dell'ultimo minuto», dice Spring.

Tuttavia, consiglia di non lasciarsi ingannare da sconti presumibilmente elevati al momento della prenotazione. «Molti fornitori pubblicizzano sconti superiori al 30%. Ma se si guarda più da vicino, ci si rende conto che sono artificiosi», afferma Spring.

In realtà il risparmio concesso è minimo o nullo.

«Prenotare in anticipo è più vantaggioso che procrastinare»

Le classiche offerte dell'ultimo minuto, come quelle di una volta, oggi non sono più così facili da trovare.

Lo conferma anche l'esperto: «L'industria dei viaggi è cambiata molto e prenotare in anticipo è spesso più vantaggioso che procrastinare». Molti hotel adattano i loro prezzi in modo flessibile alla domanda e all'utilizzo della capacità.

Ma chi è flessibile in termini di destinazione può ancora prenotare ottime offerte. Una pausa spontanea non ha mai fatto male a nessuno.