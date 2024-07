Le coste della Costa Rica sono frastagliate e selvagge, ma costeggiate da ricche foreste. Vanessa Büchel

La Costa Rica è il tesoro verde dell'America Centrale e ha molto da offrire: verde lussureggiante, vulcani imponenti e spiagge sabbiose appartate si estendono dai Caraibi alla costa del Pacifico. Ecco cinque punti salienti.

Hai fretta? blue News riassume per te La Costa Rica è un paradiso verde dell'America Centrale. È situato tra il Nicaragua e Panama.

Il Paese si trova tra due coste. Da un lato c'è l'Oceano Pacifico e dall'altro l'Atlantico.

Montagne e vulcani dividono la Costa Rica in due zone climatiche diverse. Il vulcano Arenal è una destinazione popolare per le escursioni.

La costa del Pacifico è ideale per il surf.

Esiste una grande varietà di specie animali e vegetali. Oltre a bradipi, caimani e pappagalli, ci sono anche scimmie da scoprire.

La selezione di frutta esotica è un sogno per i golosi.

La natura della Costa Rica è incontaminata e gli abitanti se ne prendono cura, rendendola uno dei Paesi più sostenibili e pacifici del mondo. Mostra di più

In barca, sfrecciamo tra il verde e le foreste lussureggianti. Immergo la mano nell'acqua schiumosa che si infrange sul fianco del legno. La brezza è piacevole, mi fa svolazzare i capelli al vento e i miei pensieri vagano.

All'improvviso il capitano frena: un coccodrillo è apparso alla nostra sinistra. Tutti gli occhi seguono il suo dito. Poco più in alto, un tucano apre le ali e fluttua. Una scimmia strilla sullo sfondo, mentre io penso a quanto sia incredibilmente ricca la Costa Rica. Ricca di animali e di natura incontaminata.

Siamo nel Parco Nazionale di Tortuguero, un'area protetta sulla costa caraibica della Costa Rica, e difficilmente in un altro luogo in cui ho viaggiato prima d'ora sono stata ricompensata da uno scenario così magnifico. Le ticas e i ticos, come si chiamano gli abitanti della Costa Rica, sono orgogliosi della biodiversità che il loro Paese ha da offrire.

«Qui abbiamo più di 900 specie di uccelli», spiega entusiasta la nostra guida Diego, aggiustandosi gli occhiali. Il naturalista dal sorriso contagioso e dal puro entusiasmo per il nostro pianeta è un uomo molto richiesto: ha lavorato per il National Geographic e ha già viaggiato con David Attenborough.

Informazioni sul Costa Rica Capitale: San José

Popolazione : 5,2 milioni (2022)

Superficie: 51'100 chilometri quadrati

Lingua ufficiale: spagnolo

Valuta: Costa Rica Colón

Flora e fauna : il Costa Rica ospita un'ampia varietà di animali e piante. Sulla terraferma ci sono diverse specie di scimmie, giaguari e tapiri, nell'aria circa 900 specie di uccelli nativi e sei endemici e nell'acqua coccodrilli e balene da ammirare.

Periodo migliore per visitarlo: tra dicembre e aprile. La stagione delle piogge va da maggio a novembre. Mostra di più

La Costa Rica si trova tra il Nicaragua e Panama. La capitale San José si trova all'incirca al centro del Paese. Google Maps

«Siamo in un paradiso per gli amanti del birdwatching», dice Diego. Ed è proprio quello che facciamo di tanto in tanto. Non è solo nel Parco Nazionale Tortuguero che continuiamo ad avvistare specie di pennuti colorati. Abbiamo anche partecipato a un tour di birdwatching presso l'Ara Ambigua Lodge.

Un momento che rimarrà però impresso nella mia memoria per sempre, anche se non sono un'ornitologa, è un altro: nel parcheggio di un'area di sosta, mentre scendiamo dall'autobus sentiamo un forte cinguettio sopra le nostre teste. Uno sguardo verso l'alto rivela un'immagine a me del tutto sconosciuta: due pappagalli in libertà che si azzuffano.

Due pappagalli in libertà - tra gli alberi di un'area di sosta. Edelweiss_Loren Bedeli

1. Il Parco Nazionale Tortuguero

Mezzo milione di persone visitano ogni anno la regione del Tortuguero, nella provincia di Limón. Solo circa 700 vivono nell'omonimo villaggio. Cosa rende questa regione del nord-est della Costa Rica così attraente?

È un paradiso della giungla con una flora e una fauna uniche. Qui si trovano scimmie ragno, cappuccini e urlatori, coccodrilli e caimani, oltre a rare specie di rettili e uccelli. Di notte, i giaguari si aggirano sulle loro zampe di velluto.

Mentre il mare agitato si infrange su un lato del promontorio, i viaggiatori scivolano nelle acque torbide del parco nazionale in barca o in kayak dall'altro. Il paesaggio ricorda in qualche modo l'Amazzonia, una giungla mistica che è una vera meraviglia naturale con la sua lontananza e la sua incredibile flora e fauna.

La parola spagnola «tortuga» significa tartaruga. E il nome della regione significa qualcosa come: luogo dove arrivano le tartarughe.

Nel piccolo tratto di costa sul versante caraibico del Paese, gli animali corazzati sono una delle attrazioni principali, perché è qui che vengono a seppellire le uova nella sabbia.

Ogni anno, migliaia di tartarughe compiono il pellegrinaggio a Tortuguero tra luglio e ottobre. Chiunque abbia assistito a questo spettacolo una volta nella vita, lo avrà impresso nella memoria per sempre.

Una breve escursione alla collina di Tortuguero, un vulcano spento, rivela tutta la bellezza dell'area protetta: il mare agitato e selvaggio, dove non si dovrebbe nuotare a causa delle forti correnti e degli squali, e la vasta giungla attraverso cui si snoda il fiume, dove tutto si svolge. Se ci si sposta, è sempre in barca: per me è semplicemente indimenticabile.

Negli ultimi anni, qui sono sorti numerosi capanni. Il Mawamba Lodge è uno di questi. Dispone anche di una barca-ristorante dove la sera, durante la cena, si può scivolare lungo il fiume.

Chi si avventura nel Parco Nazionale del Tortuguero è ricompensato da una natura lussureggiante e può godere di una solitudine lontana dallo stress della vita quotidiana.

2. Le spiagge solitarie

Non ovunque in Costa Rica il mare è così selvaggio come a Tortuguero. La costa del Pacifico, dall'altra parte del Paese, offre condizioni ideali per i surfisti. Luoghi come Nosara, Tamarindo e Santa Teresa sono particolarmente adatti ai principianti.

Grazie alla sua posizione al centro di due oceani, la Costa Rica è un vero paradiso per gli amanti delle spiagge. Nella Svizzera dell'America Centrale, come viene chiamata la Costa Rica, le bellezze naturali vi aspettano per prendere il sole, passeggiare, nuotare, fare surf o semplicemente rilassarsi.

La spiaggia di Nosara, lunga circa sei chilometri, è caratterizzata da sabbia bianca e da un entroterra verdeggiante. Grazie alla sua ampiezza e alla sua larghezza, le persone si perdono e, sebbene ci sia molto da fare, c'è comunque una sensazione di solitudine.

In lontananza, c'è una nebbia di onde nell'aria dove surfisti esperti stanno facendo i loro giri. Il luogo perfetto per rilassarsi e distendersi.

3. Lagarta Lodge

In Costa Rica piove molto tra maggio e novembre. Il verde lussureggiante si deve alimentare in qualche modo. Ma anche nei giorni di pioggia, il Paese non perde nulla della sua bellezza.

La vista dalla piscina infinta del Lagarta Lodge di Nosara è particolarmente suggestiva. Lì il mondo sembra essersi fermato e mentre si scivola lentamente verso il bordo della piscina, il pensiero diventa improvvisamente uno solo: come può un Paese conservare così tanti angoli incontaminati?

Il guaro sour, un cocktail a base di una specie di liquore di canna da zucchero, è ancora più buono grazie alla fantastica vista.

4. Il vulcano Arenal

La Costa Rica e le sue montagne di fuoco hanno una lunga storia. Sei vulcani sono ancora considerati attivi e probabilmente il più impressionante di questi è l'Arenal.

Il gigante è attualmente «dormiente», motivo per cui può essere visitato senza problemi. Ci sono vari percorsi intorno al vulcano o, più lontano, si può andare in kayak sul lago artificiale Arenal con vista sulla montagna di fuoco.

Una vera e propria esperienza nella zona sono i ponti sospesi, sui quali i più alti possono camminare tra le cime degli alberi della giungla della Costa Rica.

Nel Parco Místico Arenal Hanging Bridges ci sono sentieri che conducono da un ponte sospeso all'altro: i visitatori sono sempre ricompensati da una fantastica vista sull'immenso baldacchino di foglie e intravedono il vulcano Arenal nel mezzo.

La zona è nota anche per le sue sorgenti calde naturali, dovute alla topografia. L'Hotel Manoa dispone anche di una zona piscina con acqua riscaldata naturalmente. La vista sul vulcano da tutta l'area è spettacolare e la colazione a buffet è un sogno.

5. Il paradiso della frutta esotica

Mentre sfrecciamo attraverso il Paese, il nostro viaggio in macchina viene occasionalmente interrotto da posti di blocco di tipo diverso: le banane attraversano la strada su una corda davanti al nostro naso. Un'opzione di trasporto intelligente.

Per gli amanti della frutta esotica, il Paese centroamericano è un vero sogno. Qui si trovano manghi dolci, papaie succose, ananas freschi e molto altro da assaporare.

Anche la fava di cacao è di casa in Costa Rica. Durante un tour del cioccolato nella Riserva Tirimbina, potrete conoscere la storia e la lavorazione di quello che è probabilmente il dolce preferito dall'umanità.

Potrete anche assaggiare il cioccolato di tanto in tanto e poi scoprire il ponte sospeso più lungo della Costa Rica.

Si può scoprire appieno un Paese solo se si assapora anche la sua cucina. In Costa Rica, riso, fagioli neri e tortillas con diversi ripieni finiscono nel piatto. Anche i corsi di cucina sono molto diffusi e vengono offerti in vari modi.

Durante uno di questi, ad esempio presso La Fonda 506 a La Fortuna, non solo si impara a preparare i patacones, ma anche a modellare correttamente le tortillas.

Ci fermiamo a una bancarella con frutta di ogni forma e colore, una selezione variopinta come un libro illustrato. Il mio cuore fa un balzo di gioia. Solo a guardarla sento il sapore di tutta la dolcezza che si scioglie in bocca.

Mentre assaporiamo frutti dai nomi evocativi come jocote o guanábana, rifletto sulle mie impressioni su questo Paese. Mi rimane un retrogusto di tanto zucchero della frutta e un po' di malinconia, perché questo paradiso naturale è semplicemente troppo bello per essere vero.

Da sapere Come arrivare: Edelweiss vola senza scalo da Zurigo a San José fino a tre volte alla settimana per tutto l'anno. Un altro aeroporto su cui vola Edelweiss è Liberia, nella provincia di Guanacaste. Da mercoledì 22 maggio 2024, Edelweiss volerà a due volte a settimana da Zurigo a Liberia con scalo a San José. I voli possono essere prenotati sul sito Edelweiss vola senza scalo da Zurigo a San José fino a tre volte alla settimana per tutto l'anno. Un altro aeroporto su cui vola Edelweiss è Liberia, nella provincia di Guanacaste. Da mercoledì 22 maggio 2024, Edelweiss volerà a due volte a settimana da Zurigo a Liberia con scalo a San José. I voli possono essere prenotati sul sito flyedelweiss.com

Alloggio: il Mawamba Lodge nella regione di Tortuguero è un vero e proprio gioiello con i suoi interni arredati con cura. Come in tutti gli altri lodge, capanni, si viene accolti in modo amichevole al molo del fiume, da cui parte un sentiero che conduce alla casa principale. Una piccola piscina vicino al ristorante - con deliziosi piatti locali e internazionali - invita a rilassarsi dopo una giornata di esplorazione della giungla. Con l'offerta «5 Minute Beach Cleanup» e vari progetti di riciclaggio, si percepisce l'urgenza di prendersi cura della natura, come in molti luoghi della Costa Rica. La plastica è stata versata sul pavimento delle verande di fronte alle camere, creando un design colorato. Una camera singola nel il Mawamba Lodge nella regione di Tortuguero è un vero e proprio gioiello con i suoi interni arredati con cura. Come in tutti gli altri lodge, capanni, si viene accolti in modo amichevole al molo del fiume, da cui parte un sentiero che conduce alla casa principale. Una piccola piscina vicino al ristorante - con deliziosi piatti locali e internazionali - invita a rilassarsi dopo una giornata di esplorazione della giungla. Con l'offerta «5 Minute Beach Cleanup» e vari progetti di riciclaggio, si percepisce l'urgenza di prendersi cura della natura, come in molti luoghi della Costa Rica. La plastica è stata versata sul pavimento delle verande di fronte alle camere, creando un design colorato. Una camera singola nel Mawamba Lodge è disponibile a partire da 110 franchi a notte.

Come muoversi: la Costa Rica può essere scoperta con auto a noleggio, autobus o autista privato. A seconda delle vostre preferenze personali o della vostra sete di avventura, l'una o l'altra opzione è la migliore. La maggior parte delle strade sono facili da percorrere, ma un SUV è consigliabile, soprattutto nella Penisola di Nicoya, perché ci sono molte buche.

Da provare: le condizioni della costa pacifica della Costa Rica sono ideali per i surfisti. Chi ha sempre desiderato provare a fare surf troverà qui un'ampia gamma di corsi per principianti. Per esempio al le condizioni della costa pacifica della Costa Rica sono ideali per i surfisti. Chi ha sempre desiderato provare a fare surf troverà qui un'ampia gamma di corsi per principianti. Per esempio al Safari Surf, con sede all' Olas Verdes Hotel di Nosara.

Per ulteriori informazioni sulla Costa Rica, visitare sulla Costa Rica, visitare visitcostarica.com Mostra di più

Questo articolo è stato scritto nell'ambito di un viaggio stampa organizzato da Edelweiss.