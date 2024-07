Le spiagge italiane saranno probabilmente affollate anche quest'estate, ma a che prezzo. Alberto Lo Bianco/LaPresse via ZUMA Press/dpa

I prezzi delle sdraio e degli ombrelloni in Italia stanno salendo alle stelle. I costi per un lettino sono ormai superiori ai 50 euro al giorno. In alcune località balneari italiane si arriva a spendere addirittura oltre 300 euro per una settimana di vacanza.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Alcune località turistiche fanno pagare più di 50 franchi al giorno per sdraio e ombrelloni.

L'alta stagione inizia a metà luglio e dura fino alla fine di agosto, con un notevole aumento dei prezzi.

Secondo la rivista «Altroconsumo», un lettino nel tratto di spiaggia più caro di Alassio, in Liguria, costa in media 340 euro a settimana. Mostra di più

Le vacanze in Italia stanno diventando sempre più costose e inaccessibili per molti italiani. Come riportano il portale economico QuiFinanza e l'associazione dei consumatori Assoutenti, in alcune spiagge il costo di una sdraio supera i 55 euro al giorno.

La spesa per le vacanze nel Belpaese è aumentata del 15-20% quest'anno, con prezzi particolarmente elevati per gli stabilimenti balneari, i cosiddetti bagni. L'attrezzatura da spiaggia, composta da ombrellone, sedia, lettino e cabina, costa in media il 4% in più rispetto all'anno scorso.

I prezzi variano notevolmente a seconda del mese e dell'esclusività dello stabilimento balneare. L'alta stagione inizia a metà luglio e dura fino alla fine di agosto, con un notevole aumento dei prezzi.

Oltre 300 euro per una settimana

Secondo la rivista «Altroconsumo», una sdraio nel tratto di spiaggia più costoso di Alassio, in Liguria, costa in media 340 euro a settimana. La prima fila costa addirittura 392 euro, cioè oltre 55 euro al giorno.

Senigallia offre l'opzione più economica con una media di 145 euro a settimana e 155 euro per la prima fila. In località adriatiche popolari come Lignano e Rimini, i costi sono rispettivamente di 153 euro e 150 euro a settimana.

Altri esempi sono Gallipoli in Puglia con 275 euro a settimana e 289 euro per la prima fila, così come Taormina in Sicilia, dove una settimana con ombrellone e sdraio costa 194 euro e 215 euro per la prima fila.