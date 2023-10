Il liceo di Arras dove è stato ucciso un professore di 57 anni. Keystone

Diverse migliaia di persone si sono riunite oggi ad Arras, nel nord della Francia, per ricordare Dominique Bernard, l'insegnante accoltellato a morte due giorni fa. L'omicida è un ex allievo ceceno schedato e radicalizzato.

L'attentato, nel quale sono rimaste ferite anche tre persone, è stato definito dal presidente Macron «terrorismo islamico» e ha profondamente scioccato la Francia, in particolare gli insegnanti, già colpiti tre anni fa dall'omicidio di uno di loro, Samuel Paty, decapitato il 16 ottobre 2020 per aver mostrato in classe delle vignette su Maometto.

Migliaia di residenti si sono riuniti oggi nella piazza della città di Arras per rendere omaggio all'insegnante di 57 anni.

Domani, alle 14.00, nelle scuole di tutta la Francia sarà osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime degli attacchi contro gli istituti, ha annunciato ieri il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal.

«Saremo presenti per garantire la vostra sicurezza», ha detto la premier, Elisabeth Borne, rivolgendosi agli insegnanti.

