Ecco come è fuggito il giovane conducente dopo la derapata mortale ad Atzmännig

Una foto della polizia cantonale mostra l'auto distrutta (in basso a destra) che si è schiantata nel letto di un torrente vicino al parcheggio Atzmännig a Eschenbach (SG). Polizia cantonale di San Gallo

Due giovani volevano passare il tempo derapando con l'auto su uno spiazzo a Eschenbach, nel Canton San Gallo. Il passeggero è morto. Il guidatore, che lo ha abbandonato, sarebbe tornato a casa in autostop dopo l'incidente.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì sera, 18 febbraio, due ragazzi avrebbero cercato di divertirsi facendo delle derapate con auto sulla neve nel parcheggio di Atzmännig.

Secondo i primi accertamenti, il conducente ha perso il controllo del veicolo e l'auto è precipitata nel letto del torrente vicino.

Il guidatore è fuggito dalla scena dell'incidente ed è stato successivamente arrestato. Il copilota è stato rianimato sul posto ma è poi morto in ospedale.

Un residente della zona ha raccontato che l'autista si è allontanato dal luogo dell'incidente facendo l'autostop.

Giovedì sera, un'auto è precipitata per dieci metri lungo un pendio vicino al parcheggio Atzmänniger a Eschenbach, nel Canton San Gallo, prima di fermarsi sul tetto del torrente Goldingerbach.

Come reso noto dalla Polizia cantonale sangallese, l'incidente sarebbe avvenuto durante una derapata. Il passeggero è morto e il conducente è fuggito dalla scena. Il 20enne ha poi contattato telefonicamente la polizia ed è stato arrestato.

Secondo il «Blick», l'autista si è allontanato in autostop dal luogo del dramma. Il giornale ha parlato con un conoscente della coppia che ha dato un passaggio al ragazzo. «Mentre passavano in macchina, lui si è arrampicato dal letto del torrente – ha detto la fonte –. Pensavano di fare qualcosa di buono portandolo con loro. Tremava ed era bagnato fradicio».

Mentre il conducente faceva l'autostop, il passeggero moriva

Il giovane avrebbe emesso a malapena un suono durante il viaggio mentre lo riportavano a casa. Durante questo lasso di tempo il passeggero stava lottando per la vita nell'auto distrutta. Secondo il giornale svizzerotedesco, ha riportato lesioni ai polmoni, che insieme all'ipotermia hanno portato alla sua morte.

I servizi di emergenza sono riusciti inizialmente a rianimarlo, ma poco dopo il 24enne è morto in ospedale.

Il conducente 20enne ha perso il controllo dell'auto mentre derapava in questo parcheggio e si è schiantato. Il passeggero di 24 anni è morto nel veicolo SDA

Il parcheggio di Atzmännig è noto ai residenti per la sua idoneità al drifting, tecnica che consiste nel far sbandare l'auto in modo controllato o nel guidare in cerchio con le ruote che girano. Giovedì sera il parcheggio era coperto di neve. Questo rende il derapare più facile, ma anche più imprevedibile.

«C'erano alcuni che andavano alla deriva come degli squilibrati», racconta un dipendente di un'azienda vicina. «Quando c'è la neve, qui è una cosa normale. Ed è così da decenni».

Tali manovre di derapata sono vietate in Svizzera dalla legge sulla circolazione stradale e in passato sono state più volte causa di gravi incidenti.