Tragedia del Petit Combin: commovente discorso d'addio della moglie di una vittima

Martedì scorso, un elicottero è precipitato in Vallese. Nell'incidente sono morte tre persone. Mentre la vedova di una delle vittime ha tenuto un discorso molto toccante, un sopravvissuto ha parlato della tragedia sulle colonne di un giornale britannico.

Un elicottero dello stesso modello raffigurato in quest'immagine d'archivio, un B-3, è precipitato sul Petit Combin, in Vallese. ats

zis Gregoire Galley

A una settimana dall'incidente mortale in elicottero sul Petit Combin, costato la vita a tre persone, una delle vittime è stata sepolta.

Secondo le informazioni trapelate dal Daily Mail, una guida alpina svizzera di origini americane è stata inumata lunedì in presenza della sua famiglia durante una cerimonia tenutasi nella regione di Verbier.

La vedova della guida alpina, stando al giornale britannico, ha pronunciato un discorso molto toccante: «Tua figlia era il tuo più grande orgoglio. Tutto quello che facevi era sempre per il suo bene. L'ultimo giorno prima della tua morte, abbiamo sciato insieme e le hai detto che sarebbe stato il tuo ultimo giorno di sci con lei. Mi chiedo se dubitassi di qualcosa».

Secondo il Daily Mail, la coppia si è conosciuta durante un'arrampicata negli Stati Uniti. «Mi hai dato assolutamente tutto. Non riesco a ricordare una vita senza di te e non potrò mai immaginare una vita senza di te. Non ci riesco ancora», ha aggiunto la moglie del defunto davanti a quasi 500 persone in lutto.

Avrebbe concluso non riuscendo a trattenere le emozioni con queste parole: «L'ultima notte prima della tua morte, ci siamo detti che non avremmo mai potuto vivere l'uno senza l'altra. Sei stato il mio dono più grande».

Sedia a rotelle

Secondo il giornale, anche il britannico Edward Courage ha partecipato al funerale della guida alpina.

Quando l'elicottero si è schiantato, giova ricordare, Courage ha spinto due dei suoi connazionali fuori dal velivolo prima di lanciarsi lui stesso. Poco dopo, l'elicottero è stato travolto da una valanga in un crepaccio. Courage ha salvato la vita a due persone.

Courage soffre ancora di tre fratture dopo il suo atto eroico. Infatti al funerale era su una sedia a rotelle.

Il britannico ha anche parlato della tragedia al Daily Mail. «All'improvviso ho avuto la sensazione che ci saremmo ribaltati. Poi una delle pale del rotore si è staccata davanti all'elicottero. Non so se fosse rotta o strappata, ma so che non avrebbe dovuto essere lì», ha spiegato.

Poi si è reso conto che non poteva rimanere nell'elicottero ancora a lungo. Fortunatamente è riuscito a slacciare rapidamente la sua cintura di sicurezza e a soccorrere i suoi due compagni.

Nella tragedia, oltre alla guida alpina, hanno perso la vita il pilota e un passeggero.