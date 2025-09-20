Ora venire in Klöntal costa ancora di più. KEYSTONE

Il turismo di massa sta spingendo le regioni alpine svizzere al limite. Nell'Alpstein e sul lago di Klöntal si stanno discutendo modelli di tariffe drastici, fino a un biglietto d'ingresso di 40 franchi.

Hai fretta? blue News riassume per te Nell'Appenzello Interno il parcheggio nell'Alpstein costerà in futuro 30 franchi per frenare il turismo di massa e l'inquinamento ambientale.

Sul Klöntalersee, nel Glarnerland, nonostante l'aumento del costo del parcheggio e le previste domeniche senza auto, si discute ancora della folla di visitatori e del caos del traffico.

L'ex-presidente Roger Rhyner propone una tassa d'ingresso fino a 40 franchi per auto per finanziare lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione e la creazione di valore locale. Mostra di più

Cosa succede nelle Alpi svizzere? Una comoda gita domenicale in campagna potrebbe presto diventare un lusso. In futuro il parcheggio nell'Alpstein costerà 30 franchi.

Il Cantone di Appenzello Interno vuole arginare le conseguenze negative del turismo di massa per la popolazione e l'ambiente, e rallentare l'afflusso di visitatori con tariffe da record. Lo riporta il «Blick».

Il quadro è simile a Glarona. Nelle belle giornate, l'area intorno al lago di Klöntal è già sovraffollata al mattino: i parcheggi sono pieni e la strada è chiusa. Se si vuole arrivare fino in cima, bisogna prendere l'autobus o, in alternativa, la bicicletta o le scarpe da trekking.

Il lago di montagna, di un blu intenso e dalle acque limpide, attira un numero particolarmente elevato di gitanti da Zurigo nei giorni di punta.

Una tassa d'ingresso di 40 franchi

Questo provoca conflitti. L'afflusso di visitatori non è sempre accolto con entusiasmo dagli abitanti del luogo. Il caos del traffico sul Klöntalersee è ripetutamente oggetto di dibattito politico.

All'inizio dell'anno, il comune di Glarona ha raddoppiato le tariffe per il parcheggio delle auto nella valle per contrastare le conseguenze dell'eccessivo turismo. Inoltre, il consiglio comunale di Glarona ha deciso di introdurre tre domeniche senza auto a partire dal 2026.

Ma nella Klöntal non c'è ancora pace. Ora c'è una nuova proposta che sta facendo scalpore: il quotidiano «Glarner Nachrichten» ha riferito che si dovrebbe imporre una tassa d'ingresso di 40 franchi.

«Potremmo risolvere tutti i problemi»

La richiesta proviene da Roger Rhyner, ex presentatore radiofonico e attuale volto di Visit Glarnerland. Sebbene sottolinei di agire come privato, in quanto proprietario di una barca e volto noto della valle, la sua parola ha un peso. «Potremmo risolvere tutti i problemi con una tassa d'ingresso», dice.

La sua idea è quella di una «tassa per i visitatori» basata sulla stagione, sul giorno della settimana o sul tempo. Gli automobilisti dovrebbero pagare a una barriera. Sono possibili prezzi fino a 40 franchi.

«A Zurigo si pagano più di 40 franchi per parcheggiare un'auto tutto il giorno e nessuno si arrabbia», dice infastidito. E aggiunge: «In estate, non ci vado più nei bei fine settimana».

Una parte del biglietto d'ingresso sarà restituita a bar e ristoranti sotto forma di buoni per rafforzare la creazione di valore regionale.

Un piano con ostacoli legali

Rhyner vuole affrontare diversi problemi contemporaneamente: finanziare lo smaltimento e la manutenzione dei rifiuti, gestire il flusso di visitatori e fare in modo che gli ospiti consumino anche nella valle invece di abbandonare i rifiuti dei picnic.

«Dobbiamo iniziare a guadagnare con i nostri gioielli naturali», ha dichiarato al quotidiano Glarner Nachrichten.

Dal punto di vista legale però il piano è complicato. La Costituzione federale garantisce il libero accesso alle strade pubbliche. Rhyner ha quindi deliberatamente formulato la sua proposta in modo aperto. Se la Landsgemeinde voterà a favore, i politici dovranno definire dove e come sarà consentito il pagamento di una tassa.

Rhyner ha riflettuto sull'idea per un anno, ne ha discusso con molte persone e «non ha ancora trovato nessuno che pensi che sia una schifezza».

È quindi molto probabile che la proposta trovi il favore dell'assemblea cantonale di Glarona, nota per le sue decisioni inaspettate.