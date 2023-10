Nuova ondata? Ecco quando ha senso ora fare un test Covid

Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo e presidente dell'Associazione dei medici cantonali. Keystone

Quasi nessun test, ma tosse ovunque: la Svizzera sta volando alla cieca verso il prossimo inverno con il Covid? No, dice Rudolf Hauri, presidente dell'Associazione dei medici cantonali. Ma è vero che la visione non è più completamente nitida. Ma allora quando e perché è necessario farsi testare?

In Svizzera non ci sono più test sistematici per il Covid. Stiamo volando alla cieca, signor Hauri?

In effetti, i test non sono più sistematici, ma vengono comunque effettuati. I livelli delle acque reflue vengono analizzati regolarmente e i laboratori hanno l'obbligo di segnalare se in un'analisi viene rilevato ill Covid. Il che ci permette di vedere cosa sta succedendo dal punto di vista epidemiologico. Quindi non abbiamo più un occhio così acuto, ma non siamo nemmeno ciechi.

Ciononostante, è impossibile sapere quanta massa virale stia circolando.

Non in numeri assoluti. Ma questo non è più necessario nell'attuale situazione epidemiologica. Ma possiamo certamente vedere dai dati raccolti che c'è stato un aumento dell'attività del virus.

Perché non è necessario conoscere le cifre esatte dell'infezione? Grazie all'immunità della popolazione?

Da un lato, a causa dell'ampia immunità della popolazione la posizione di partenza è cambiata notevolmente. Dall'altro lato, l'attenzione è ora rivolta alla medicina individuale: si esegue un test se il risultato è rilevante per il trattamento o il comportamento della persona colpita. Ma non si tratta più di misure globali per l'intera popolazione.

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è preoccupato per l'inverno: il virus muta rapidamente, non esiste una variante dominante a livello globale. Condivide queste preoccupazioni?

Al momento, la situazione si sta sviluppando come previsto, ovvero con un aumento dell'attività del virus verso l'autunno. Ma non stiamo notando una crescita significativa dei casi gravi di malattia. Non ci aspettiamo un tale aumento grazie al nostro regolare scambio con la comunità scientifica. Purtroppo, non si può mai escludere che ciò accada. Ecco da dove arriva la preoccupazione del direttore dell'OMS.

Quali varianti dominano in Svizzera? Secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la variante dominante è la XBB, che recentemente ha rappresentato circa il 72% di tutti i casi. La variante BA.2.75 rappresenta il 25% dei casi. Circolano anche la variante EG.5.1, detta «Eris», considerata particolarmente infettiva, e la variante BA.2.86 detta «Pirola», osservata speciale per il numero molto elevato di mutazioni. Mostra di più

Ospedali al limite: nessun pericolo per quest'inverno?

Siamo di nuovo in stretto e regolare contatto con gli ospedali. Finora non ci sono segni di sovraccarico, anche se al momento si registra un aumento dei ricoveri di persone infettate con il Covid, anche se questo varia da regione a regione. In accordo con i nostri consulenti scientifici, al momento non ci aspettiamo un'evoluzione in termini di ricoveri come quella registrata nei primi anni della pandemia.

Come si fa a sapere che la vaccinazione è utile se non è ancora chiaro quale variante prevarrà?

Anche i vaccini sviluppati sulla base del primo ceppo - il Covid originale - hanno ancora un effetto protettivo, seppur limitato, contro le forme gravi della malattia. E il virus è ancora lo stesso coronavirus nel suo nucleo, nonostante tutte le mutazioni. Pertanto non c'è alcun dubbio ragionevole sull'efficacia generale dei vaccini.

Ecco la raccomandazione per la vaccinazione anti Covid L'UFSP e la Commissione federale per le questioni vaccinali (CFV) raccomandano la vaccinazione contro il Covid in autunno/inverno per le persone particolarmente a rischio.

I costi sono coperti dall'assicurazione sanitaria obbligatoria.

Le persone particolarmente a rischio sono: di età pari o superiore a 65 anni, di età pari o superiore a 16 anni con una malattia cronica, di età pari o superiore a 16 anni con trisomia 21.

Le donne in gravidanza possono ricevere la vaccinazione dopo una valutazione individuale.

La vaccinazione contro il Covid non è raccomandata per tutte le altre persone.

Tuttavia, la vaccinazione su richiesta è possibile a pagamento.

Il periodo ideale per la vaccinazione anti Covid è tra metà ottobre e metà dicembre, ma almeno sei mesi dopo l'ultima vaccinazione o infezione.

Si raccomanda la vaccinazione con un vaccino a mRNA adattato all'attuale variante del virus XBB.1.5 o con il vaccino proteico di Novavax. È necessaria una sola puntura. Mostra di più

Gli autotest da fare a casa sono utili anche per le nuove varianti?

C'è sempre stata una certa riserva nei confronti di questi autotest, perché non forniscono mai informazioni affidabili al 100% su un'infezione. In altre parole, se ho i classici sintomi da Covid e il test è negativo, non significa necessariamente che non sono infetto. Ma se il test è positivo, si può sostanzialmente presumere che si sia davvero infetti.

I test PCR in farmacia costano molto. In quali situazioni li consiglia ancora?

Quando un risultato positivo del test influisce sul proprio comportamento. Per esempio, se qualcuno vuole visitare una persona con un rischio maggiore, può sottoporsi al test e, se il risultato è positivo, può rinunciare alla visita. Oppure, se voglio mescolarmi alla folla, posso indossare una mascherina dopo un risultato positivo del test, per evitare il più possibile di diffondere il virus. Ma per la sola curiosità di sapere se si ha Covid o meno nessuno dovrebbe più fare il test.

Abbiamo bisogno di un'offerta di prova gratuita per avere una panoramica migliore della circolazione?

Si potrebbe fare e avere di nuovo a disposizione dati molto dettagliati. Ma data la mutata situazione immunitaria della popolazione, sarebbe praticamente impossibile ricavare da questi dati qualcosa per la vita quotidiana. Ecco perché non è opportuno effettuare test su tutta la popolazione.

Indossa ancora una mascherina?

Ho sempre con me una maschera e la indosso, ad esempio, quando entro in contatto con persone a rischio. Di solito non indosso la mascherina in treno. Ma se è pieno e c'è chi starnutisce e tossisce, mi prendo la libertà di indossare una mascherina.