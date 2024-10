Caos al Parlamento australiano, senatrice aborigena contesta Re Carlo durante la visita

Australia, la senatrice aborigena Thorpe sfida re Carlo III 21.10.2024

Durante la visita di re Carlo III al Parlamento australiano, la senatrice aborigena Lidia Thorpe ha lanciato un'accusa contro la monarchia gridando slogan anticoloniali.

La senatrice aborigena Lidia Thorpe ha sfidato re Carlo III durante la sua visita al Parlamento australiano, gridando slogan anticoloniali. «Ridateci le nostre terre, restituiteci ciò che ci avete rubato!», ha urlato la parlamentare, dopo un discorso del 75enne agli eletti e ai funzionari del Paese.

La politica indipendente, indossando un mantello di pelliccia, ha denunciato quello che ha definito il genocidio degli indigeni australiani durante l'era della colonizzazione europea dell'Australia.

La Nazione è stata una colonia britannica per più di un secolo, durante il quale migliaia di aborigeni australiani furono uccisi e intere comunità sfollate. Il Paese ottenne l'indipendenza de facto nel 1901, ma non divenne mai una Repubblica a tutti gli effetti, dato che Re Carlo resta capo dello Stato.

Il sovrano sta effettuando una visita di nove giorni in Australia e a Samoa, nel suo primo grande tour all'estero dopo la diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno.

I trascorsi

Thorpe è nota per le sue acrobazie politiche e la feroce opposizione alla monarchia. Quando prestò giuramento nel 2022, alzò il pugno destro giurando con riluttanza di servire la regina Elisabetta II, l'allora capo di Stato dell'Australia.

«Giuro solennemente e sinceramente che sarò fedele alla colonizzatrice, Sua Maestà la Regina Elisabetta II», aveva detto prima di essere rimproverata.

«Senatrice Thorpe, deve recitare il giuramento così come è stampato», osservò all'epoca la presidente della Camera Sue Lines. L'Australia ha respinto con un referendum nel 1999 una modifica della Costituzione volta a trasformarla in una Repubblica. Nessuna riforma in questo senso è più all'ordine del giorno.

Nel 2023, gli australiani hanno respinto, in un altro referendum, le misure per riconoscere gli australiani indigeni nella Costituzione e creare un'Assemblea consultiva indigena.

