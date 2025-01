Immagine d'illustrazione sda

Credeva di partecipare a un evento social, invece era un matrimonio vero. Dopo averlo scoperto, la malcapitata ha sporto denuncia e il giudice ha annullato le nozze.

Keystone-SDA SDA

L'incredibile vicenda è accaduta in Australia e i fatti risalgono al 2023: il piano è stato architettato da un 30enne desideroso di aumentare i suoi follower su Instagram.

I due, scrive la Bbc online, si conoscono su un'app di incontri e hanno iniziato a vedersi regolarmente a Melbourne, dove vivevano all'epoca. A dicembre di quell'anno, il giovane ha chiesto alla donna di sposarlo e lei ha accettato.

Due giorni dopo, lui le chiede di andare a una festa a Sydney dicendole che tutti i partecipanti dovevano vestirsi di bianco. Ma al loro arrivo, la ragazza scopre che gli ospiti erano solo loro due insieme a un fotografo, un amico e un celebrante, secondo la sua deposizione.

Matrimonio per scherzo, ma era vero

«Quando sono arrivata e non ho visto nessuno in bianco, ho chiesto spiegazioni. E lui mi ha detto che stava organizzando un matrimonio per scherzo, per aumentare i follower su Instagram», ha raccontato la giovane.

Rassicurata, la donna e il compagno si scambiano i voti nuziali. Due mesi dopo, il «marito» le chiede di aggiungerlo come persona a carico nella sua domanda di residenza permanente in Australia (entrambi sono stranieri).

Quando lei gli dice che non può perché tecnicamente non sono sposati, lui le confessa che la loro cerimonia di matrimonio a Sydney era autentica.

L'uomo, che nonostante i 17.000 follower su Instagram nega di essere un influencer, contesta la versione della 25enne, spiegando in tribunale che le aveva fatto la proposta il giorno prima del matrimonio e che lei era «d'accordo».

Ma il giudice ha accolto la richiesta della donna e ha annullato le nozze.