Il bacio che ha fatto scandalo

Almeno 500 metri di distanza e il divieto di tentare qualsiasi forma di comunicazione con la calciatrice Jennifer Hermoso: è questa la richiesta di misure cautelari avanzata dalla procura al giudice spagnolo per quanto riguarda Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola indagato per il bacio non consentito all'atleta dopo la finale dei Mondiali femminili vinta dalla 'Roja' il 20 agosto a Sydney. Lo riporta l'agenzia Efe.

Stamattina, Rubiales si è presentato in tribunale a Madrid per deporre sul caso. Sempre secondo l'Efe, avrebbe respinto le accuse di aver baciato Hermoso senza il suo assenso e di aver successivamente esercitato pressioni su di lei per spegnere le polemiche emerse pubblicamente dopo l'episodio contestato.

Rubiales ha poi lasciato la corte dell'Audiencia Nacional senza rilasciare dichiarazioni, secondo cronisti presenti.

SDA