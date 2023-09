Luis Rubiales IMAGO/NurPhoto

Luis Rubiales è sotto assedio. A rincarare la dose di critiche ci pensa anche lo zio. Juan Rubiales è stato il suo braccio destro in seno alla Federcalcio spagnola.

Hai fretta? blue News riassume per te Juan Rubiales è lo zio e l'ex braccio destro di Luis Rubiales, che ha baciato la giocatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia finale della Coppa del Mondo.

Juan Rubiales è stato capo dello staff della Federcalcio spagnola tra il 2018 e il 2022, ma ha voltato le spalle alla federazione a causa di disaccordi interni.

In un'intervista, Rubiales regola i conti con il nipote: «Ha usato la federazione per soddisfare il suo ego e combattere i fantasmi che vede ovunque».

Lo zio Juan pensa anche che Luis Rubiales abbia bisogno di un «programma di rieducazione sociale». Mostra di più

Mentre la madre di Luis Rubiales è ricoverata in ospedale dopo lo sciopero della fame, che ha deciso di interrompere giovedì, è lo zio a parlare del nipote.

In un'intervista rilasciata al portale spagnolo «El Confidencial», Juan Rubiales parla del controverso presidente della Federcalcio spagnola.

Lo zio è stato il braccio destro del nipote Luis tra il 2018 e il 2022. Nella Federcalcio spagnola ha ricoperto il ruolo di capo dello staff. Tuttavia, il rapporto tra i Rubiales si è incrinato nel 2022, quando lo zio Juan ha trovato da ridire sulla gestione dell'organismo guidato dal nipote.

La madre di Luis Rubiales mentre sosteneva lo sciopero della fame per protestare contro l'accanimento ritenuto ingiusto nei confronti del figlio. IMAGO/ABACAPRESS

«Voleva essere un guerriero», ha detto Juan Rubiales a proposito del suo ex capo. «Usava la federazione per soddisfare il suo ego e per combattere i fantasmi che vedeva ovunque». Si riferisce al presidente della Federcalcio spagnola, al momento sospeso per lo scandalo del baccio forzato alla giocatrice della sua Nazionale. Secondo lo zio Luis Rubiales è una «persona orgogliosa e arrogante».

Di Luis Rubiales si è parlato molto, tanto che negli ultimi giorni sono uscite anche voci su ipotetiche orgie avvenute durante il periodo del picco pandemico di Covid.

Juan Rubiales parla di «comportamento vergognoso da parte di questo presidente». Lo zio ricorda che all'epoca doveva chiamarlo «presidente». «È un uomo ossessionato dal potere, dal lusso, dal denaro e anche dalle donne», dice ancora del nipote.

L'ex giornalista, poi direttore dello staff della Federcalcio spagnola si spinge addirittura oltre: «Luis ha bisogno di un programma di rieducazione sociale».

Ma Luis Rubiales, a quanto pare, per il momento non vuole saperne di rieducarsi.

Venerdì scorso, in occasione dell'assemblea generale straordinaria, il boss del calcio ha annunciato a gran voce che non si sarebbe dimesso dal suo incarico: «Lotterò - fino alla fine».

Infantino: «Il comportamento di Rubiales ha rovinato l'occasione»

Secondo il presidente della Fifa Gianni Infantino, il bacio di Luis Rubiales sulla bocca della stella della nazionale femminile spagnola Jenni Hermoso «non sarebbe mai dovuto accadere».

Commentando per la prima volta quanto accaduto nel corso della premiazione dei Mondiali, vinti dalla Spagna sull'Inghilterra, Infantino ha affermato che il comportamento del presidente della federcalcio spagnola Rubiales ha «rovinato» l'occasione.

«I meritati festeggiamenti per quella magnifica vittoria e quelle campionesse – la considerazione di Infantino via social – sono stati rovinati da quanto accaduto dopo il fischio finale. E anche da ciò che è continuato nei giorni successivi. Tutto questo non sarebbe mai dovuto accadere.»