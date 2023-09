Scomparso in montagna da solo, ritrovato un 86enne dopo quattro giorni

Un 86enne si è perso a Garmisch-Partenkirchen in Baviera. Adesso è stato ritrovato. KEYSTONE

Un uomo di 86 anni ha fatto un'escursione a Garmisch-Partenkirchen in Baviera (Germania). Per quattro giorni non ha dato segni di vita. Adesso è stato ritrovato.

Un escursionista di 86 anni di Spira nel Palatinato ha perso l'orientamento ed è dovuto sopravvivere da solo in montagna per quattro giorni.

Il pensionato ha chiamato la moglie per informarla che avrebbe fatto un'escursione sull'Alpspitze (2.628 metri d'altitudine) vicino a Garmisch-Partenkirchen in Baviera e si sarebbe fermato per la notte.

Voleva scendere il giorno seguente, ma le cose sono andate diversamente.

L'operazione di ricerca non è riuscita

Dopo che l'uomo non si è più fatto vivo, la moglie ha presentato alle autorità competenti una denuncia per persona scomparsa. Purtroppo le intense ricerche da parte del soccorso alpino e degli agenti della polizia alpina sono state infruttuose.

Gli inquirenti non hanno escluso la possibilità che l'anziano fosse riuscito a scendere e, stremato, fosse salito su un autobus o un treno verso una direzione sconosciuta. Tuttavia l’uomo è ricomparso.

Dopo diversi giorni, è stato trovato da un mountain biker austriaco nel pomeriggio. È stato recuperato su una strada forestale nei pressi della Stuibenhütte a 1.640 metri di altitudine.

Sopravvissuto solo con l'acqua

L'uomo scomparso giaceva lì esausto e sperava di essere ritrovato da altri escursionisti, quando è incorso nell'aiuto del ciclista.

Secondo quanto dichiarato alla polizia, dal giorno della scomparsa avrebbe trascorso giorni e notti nella zona dell'Alpspitze. E dato che ha perso il cellulare non ha potuto chiamare i soccorsi.

Il pensionato non aveva con sé nulla da mangiare e ha detto di aver bevuto dalle fonti d'acqua nella foresta. Non ha saputo dire con esattezza dove dormiva la notte.