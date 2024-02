Il CEO posa con il modello di Destinus-3, il prototipo di un drone ipersonico alimentato a idrogeno, in un hangar dell'aeroporto di Payerne nell'ottobre 2023. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La start-up «Destinus» di Payerne è un importante fornitore europeo di droni militari per l'Ucraina. A fondare l'azienda, nel 2021, è stato Mikhail Kokorich, imprenditore russo e oppositore di Vladimir Putin.

Hai fretta? blue News riassume per te La start-up «Destinus» di Payerne, nella Svizzera romanda, è uno dei più importanti fornitori europei di droni militari per l'Ucraina.

L'azienda produce i suoi droni in Germania (Monaco), Spagna (Madrid) e Paesi Bassi (Hengelo).

La società è stata fondata nel 2021 da Mikhail Kokorich, imprenditore russo e grande critico di Vladimir Putin. Mostra di più

L'obiettivo della start-up «Destinus» di Payerne, nella Svizzera romanda, è piuttosto semplice: sviluppare un aereo ipersonico per 400 passeggeri in grado di raggiungere qualsiasi punto sulla terra in 12 ore. L'azienda ha già fatto volare due prototipi e sta pianificando un terzo tentativo per il 2024.

«Un volo diretto da Londra a Sydney richiederebbe quattro ore e prevediamo che ciò sarà possibile nel 2040», spiega Martina Löfqvist, responsabile dello sviluppo commerciale a SWI swissinfo.

Il fondatore di «Destinus» è l'imprenditore russo Mikhail Kokorich. Keystone

Un fornitore di droni militari

La società è stata fondata nel 2021 da Mikhail Kokorich, un imprenditore russo e grande critico di Vladimir Putin. Forse è per questo motivo che sta espandendo la sua azienda in un'altra direzione: secondo un articolo della rivista economica francese «Challenges», «Destinus» è anche uno dei più importanti fornitori europei di droni militari per l'Ucraina.

L’azienda li produce in Germania (Monaco), Spagna (Madrid) e Paesi Bassi (Hengelo), come si legge sul magazine. «La maggior parte degli apparecchi viene esportata dalla Germania. È prevista anche una fabbrica in Ucraina in una località sconosciuta».

«Destinus» ha già consegnato a Kiev centinaia di droni a lungo raggio con una portata compresa tra 750 e 2.000 chilometri. Questi mezzo a elica, chiamati «Lord», sono estremamente preziosi per l’Ucraina invasa dalla Russia, dato che le perdite sono elevate dall'uso di questi aerei militari. Oltre a «Lord», la start-up ne ha consegnati a Kiev anche altri due tipi.

«Siamo già uno dei maggiori produttori di droni in Europa», spiega Kokorich a «Challenges» e chiarisce: «Ne consegniamo più di un centinaio di quelli grandi ogni mese e l’Ucraina è uno dei nostri principali clienti».

Per garantire che il suo lavoro continui a funzionare senza intoppi, la sede della start-up si trasferirà a Parigi, come ha spiegato a Watson il team di «Destinus». Per l'imprenditore russo una cosa è certa: la neutralità della Svizzera rende più difficile l'esportazione di droni.