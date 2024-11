Un uomo di Zurigo acquista online dall'azienda tedesca Stahlgear uno smartwatch per misurare la propria frequenza cardiaca, ma l'orologio si è rotto in fretta (immagine illustrativa). Immagine: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Un uomo di Zurigo ha acquistato uno smartwatch con garanzia di due anni dall'azienda tedesca Stahlgear. Dopo poco tempo l'orologio si è rotto, ma l'azienda si è rifiutata di sostituirlo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di Zurigo ha acquistato uno smartwatch da Stahlgear, che si è rotto dopo poco tempo.

Nonostante la garanzia di due anni, l'azienda si è rifiutata di sostituire il prodotto difettoso.

La tutela dei consumatori ipotizza si tratti di dropshipping. Mostra di più

Un uomo di Zurigo acquista online dall'azienda tedesca Stahlgear uno smartwatch per misurare la propria frequenza cardiaca. Ha una garanzia di due anni e la promessa è che la batteria dura fino a dieci giorni.

Quest'ultima dura però solamente due ore, dopodiché lo smartwatch smette di funzionare. Il 59enne pensa quindi di poter ricevere un prodotto sostitutivo grazie alla garanzia.

Nessuna sostituzione, ma solo un «misero» rimborso

Ma il cliente ha gioito troppo presto. L'azienda gli offre un rimborso del 10% sul prezzo d'acquisto e, dopo che si è lamentato più volte, aumenta gradualmente il risarcimento al 20 e poi al 30%.

Se l'uomo non accetta, può restituire l'orologio in Cina a proprie spese. Non si parla di una sostituzione o di un rimborso completo.

Il residente di Zurigo ha dichiarato alla «SRF»: «Mi sento truffato». Lo stile di comunicazione di Stahlgear è particolarmente fastidioso. L'azienda non ha risposto alla sua richiesta di sostituire il prodotto.

Il negozio online ha risposto alle richieste di SRF con un'e-mail standard, non trattando le accuse e chiedendo invece un numero d'ordine.

Presumibilmente un caso di dropshipping

Secondo la protezione dei consumatori, potrebbe trattarsi di un caso di dropshipping. In questi casi, i consumatori ordinano un articolo tramite un negozio online e la merce viene visionata direttamente dal fornitore, che di solito ha sede in Cina. Questo significa che i gestori del negozio non hanno bisogno di mantenere un magazzino.

I clienti si ritrovano con prodotti a basso costo. Sara Stalder, direttrice generale della protezione dei consumatori, mette in guardia dal restituire gli articoli nel Paese asiatico: «La merce non viene nemmeno ritirata lì e non si riceve un prodotto sostitutivo».

Per evitare di cadere nel tranello di venditori equivoci, è consigliabile controllare attentamente il sito web prima di effettuare un ordine. I negozi affidabili di solito hanno una nota legale completa.

Le aziende di dropshipping fanno spesso pubblicità sui social media su larga scala. È inoltre consigliabile leggere le recensioni dei fornitori su internet.