Un volo interno potrebbe costare davvero caro a un australiano: l'uomo si è spogliato e ha avvicinato il personale di Virgin Australia, costringendo il velivolo a tornare indietro. Dovrà presentarsi davanti a un giudice.

Virgin Australia ha dovuto cancellare il volo VA696 per Melbourne e tornare a Perth.

Il motivo? Un uomo nudo stava molestando il personale di bordo.

L'individuo è stato portato in ospedale per accertamenti.

Dovrebbe comparire davanti a un giudice tra qualche giorno. Mostra di più

Un uomo nudo ha spinto a terra un membro dell'equipaggio su un volo nazionale in Australia e costretto l'aereo a tornare indietro a causa del suo comportamento decisamente fuori dagli schemi.

È stato arrestato all'aeroporto della grande città di Perth, nell'ovest dell'Australia, come ha annunciato la Polizia federale australiana.

La destinazione effettiva del volo di tre ore e mezza operato da Virgin Australia era Melbourne, la metropoli della costa orientale.

Il volo VA696 è tornato a Perth a causa di un «passeggero disturbatore», ha annunciato la compagnia aerea. La polizia ha dichiarato che il sospetto è stato portato in ospedale per accertamenti.

Un aereo della Virgin Australia ha dovuto cancellare il volo per Melbourne a causa di un uomo nudo. Simboli: KEYSTONE

Inizialmente non era chiaro dove o quando il passeggero si fosse tolto i vestiti durante il volo. Le forze dell'ordine hanno previsto di convocare l'uomo in tribunale il 14 giugno. Non è però ancora chiaro di cosa sarà accusato.

La compagnia aerea si è scusata con gli «ospiti coinvolti» e ha spiegato che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio ha la massima priorità.

L'emittente australiana ABC ha riferito che, secondo le sue informazioni, nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

