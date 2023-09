Monsignor Charles Morerod è stato sottoposto a un intervento chirurgico. (Immagine d'archivio) Keystone

Charles Morerod, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo, è stato ricoverato d'urgenza mercoledì. In un brevissimo comunicato, la diocesi ha indica oggi, giovedì, nel primo pomeriggio che il prelato ha subito un'operazione.

«Al momento non rilasciamo altre informazioni», recita una nota, in cui il vescovado augura a Morerod «una piena e rapida guarigione».

Il ricovero interviene in un momento molto delicato per la diocesi, come per tutta la Chiesa cattolica elvetica, dopo la pubblicazione martedì scorso di uno studio dell'università di Zurigo che negli ultimi settant'anni ha censito un migliaio di episodi di abusi sessuali nella Chiesa stessa.

In interviste a vari media pubblicate stamani, Morerod, accusato di non essere intervenuto dopo aver ricevuto denunce di casi di abusi sessuali, non ha escluso le dimissioni.

ns, ats