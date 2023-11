Joe Biden KEYSTONE/AP/Doug Mills

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden festeggia in sordina il suo 81esimo compleanno: vuole nascondere sotto il tappeto questa delicata questione. Ciò che colpisce è che il suo principale rivale, ossia Donald Trump, ha quasi la stessa età, ma non viene criticato per questo. Perché?

Hai fretta? blue News riassume per te Il 20 novembre 2023 Joe Biden ha compiuto 81 anni.

La sua età viene ripetutamente interpretata come un punto debole per il presidente degli Stati Uniti nella lotta per la sua rielezione nel 2024.

Ci sono opinioni divergenti tra gli strateghi politici su come il presidente in carica dovrebbe affrontare queste critiche.

È interessante notare che l'età di Donald Trump, suo principale sfidante repubblicano, non sia certo un problema, nonostante egli abbia 77 anni. Mostra di più

Niente grandi festeggiamenti! Questo è il motto che Joe Biden ha scelto per il suo 81esimo compleanno, festeggiato lunedì 20 novembre. Ha preferito celebrare l'evento nel fine settimana, senza grandi clamori, con la sua famiglia, sull'isola di Nantucket, al largo della costa orientale degli Stati Uniti.

Questa reticenza è dovuta a ragioni politiche, in quanto l'attuale inquilino della Casa Bianca è il presidente americano più anziano di sempre. E per gran parte della popolazione, Biden è troppo vecchio per candidarsi a un secondo mandato nel 2024. Questo vale anche per gli elettori del suo stesso partito, ossia i democratici.

La ricerca delle tattiche giuste

L'età è il tallone d'Achille di Biden. È un argomento ostico che gli piacerebbe scrollarsi di dosso. Ma come? Le opinioni divergono, come indica un articolo del «New York Times».

Alcuni ritengono che la Casa Bianca debba affrontare la questione con fiducia. Dopotutto, l'età e l'esperienza di Biden deve essere visto come un vantaggio: «Ha avuto successo grazie alla sua età, e non nonostante essa», spiega lo stratega del Partito democratico Simon Rosenberg. «Dobbiamo sottolinearlo di più perché è vero. (...) Non possiamo sfuggire alla questione dell'età».

Altri pensano che Biden debba essere molto più attivo nella campagna elettorale per mettere a tacere le critiche: più apparizioni in campagna elettorale, più viaggi in tutto il Paese.

Altri ancora, secondo il rapporto, ritengono che il presidente debba ancora più protetto e tutelato dallo sguardo critico dell'opinione pubblica. Ha anche bisogno di più tempo per riprendersi. A porte chiuse, questa strategia viene definita «avvolgimento nel pluriball (ossia quel foglio di polietilene con bolle d'aria)». Il presidente in carica è infatti noto per impantanarsi nei discorsi, confondendo nomi e date.

Lo stratega politico John B. Judis ritiene invece che Biden abbia ottenuto molti successi durante il suo mandato, ad esempio con grandi progetti infrastrutturali e la riduzione dei prezzi dei farmaci. Tuttavia, nel suo ruolo di capo di Stato, appare troppo lento di comprendonio, soprattutto per gli elettori più giovani.

Ma è proprio qui che bisogna un po' allargare il discorso: in qualità di presidente in carica, Joe Biden è quasi certo della nomination del Partito democratico per il ballottaggio del 2024. Ma chi potrebbero preferire gli elettori più giovani? Nelle primarie repubblicane, Donald Trump è in testa con un ampio margine. Ma a 77 anni, l'ex presidente è tutt'altro che un giovanotto.

Il «giovane» rivale di entrambi: Ron DeSantis

Una circostanza che Ron DeSantis sta cercando di centralizzare. Il governatore della Florida è ancora il rivale più promettente di Trump nelle primarie repubblicane e, a 45 anni, egli è «nel fiore degli anni», come dice lui stesso.

Dal suo punto di vista, sia Biden che Trump sono troppo vecchi per l'incarico: il presidente degli Stati Uniti «non è un lavoro per qualcuno che si avvicina agli 80 anni», ha detto domenica DeSantis alla «CNN». «Il tempo non può essere conquistato. E nemmeno Donald Trump fa eccezione».

Anche l'ex presidente Donald Trump è in corsa per la rielezione, ed è solo quattro anni più giovane del suo successore Joe Biden. Qui, Trump posa per una foto a un evento elettorale in Texas. AP

Anche Trump sarebbe più vecchio di tutti i suoi predecessori

Nell'intervista, DeSantis ricorda che se Trump entrasse in carica nel gennaio 2025, sarebbe più vecchio di Biden quando ha prestato giuramento nel 2021. Inoltre, il Trump del 2023 non può più essere paragonato al candidato del 2016: all'epoca, il repubblicano sentiva ancora l'energia di voler cambiare tutto.

«Ora è incollato al teleprompter, rifiutandosi di impegnarsi in un dibattito pubblico e promette la stessa cosa che non è riuscito a ottenere quando era in carica». DeSantis ritiene che Trump, se rieletto, sarebbe un'«anatra zoppa» fin dal primo giorno. Il team della campagna elettorale di DeSantis tiene persino un registro che elenca tutti i lapsus, le gaffe e gli errori che Donald Trump commette pubblicamente. Questo perché anche l'ex presidente ne è suscettibile.

Che si tratti di Biden o di Trump, entrambi sono uomini in là con gli anni. E chiunque vinca sarebbe il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Ma la percezione pubblica è diversa.

In un sondaggio dell'agenzia di stampa «AP», il 77% degli intervistati ha dichiarato che Biden è troppo vecchio per un altro mandato di quattro anni. Anche il 69% degli elettori democratici ha espresso questa opinione. Per contro, solo il 51% degli intervistati ritiene che Trump sia troppo vecchio, ovvero il 28% degli elettori repubblicani.

L'avversario di Donald Trump all'interno del partito: Ron DeSantis, il governatore della Florida. Charlie Neibergall/AP/dpa

Ricoprire una carica non significa condurre una campagna elettorale

Il satirico Bill Maher - il cui programma su «Real Time» è per metà spettacolo comico e per metà dibattito politico - ha recentemente riassunto la situazione iniziale così: «C'è un dilemma con Biden».

Pensa che il presidente in carica possa restare in carica per altri quattro anni? Assolutamente sì. Ma anche vincere una campagna elettorale? Questo è un ostacolo completamente diverso per l'81enne. «A un certo punto, la percezione diventa realtà. Ciò che conta è che gli elettori credano che Biden sia troppo vecchio», spiega Maher.

Trump ha infatti quasi la stessa età di Biden, ma questo non gioca un ruolo nella percezione dell'opinione pubblica. «Forse perché è pazzo, forse perché è sempre una palla di rabbia rovente. Qualunque sia la ragione, sembra super in forma».

È proprio così: le persone invecchiano in modo diverso. Il fattore decisivo è l'aspetto fisico. Ecco perché Trump vincerebbe un altro duello, secondo la sua teoria.

In termini scientifici, invece che comici, suona così: «Una gran parte dei sostenitori di Trump è disposta a trascurare difetti ben più significativi della sua età», ha dichiarato all'agenzia di stampa AP Melody Crowder-Meyer, docente di studi politici al Davidson College in North Carolina.

Si riferisce ai 91 processi penali contro il newyorkese, ai quattro rinvii a giudizio contro di lui e alla sua persistente diffusione di bugie e teorie cospirative.

Forse Biden può semplicemente non occuparsi della questione dell'età. Almeno questo è ciò che credono strateghi come Brian Fallon. Secondo il New York Times, una volta decisi i due candidati, la narrazione cambierà e sarà «impossibile per i repubblicani sfruttare la questione se il loro candidato avrà più di 80 anni nel suo secondo mandato».