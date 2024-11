Una delle statue di Trump a Philadelphia. X

In diverse metropoli statunitensi, poco prima delle elezioni, sono improvvisamente apparse delle statue beffarde di Donald Trump. Queste criticano il trattamento nei confronti delle donne da parte del tycoon. Non è chiaro chi ci sia dietro le opere.

A un passo dalle elezioni presidenziali americane, in diverse città statunitensi sono apparse misteriose statue che apparentemente criticano il trattamento riservato da Donald Trump alle donne.

A Portland e Philadelphia, ignoti hanno collocato statue di Trump accanto a opere d'arte esistenti con corpi di donne, con le figure del candidato repubblicano posizionate in modo lascivo.

Le basi delle statue recano la scritta «In memory of a lifetime of sexual assault» (in memoria di una vita di aggressioni sessuali) e citano le famigerate dichiarazioni del tycoon ad «Access Hollywood» sulle aggressioni non richieste, rese pubbliche nel 2016.

Una statua potrebbe rimanere (per il momento) al suo posto

A Philadelphia la statua è stata rapidamente rimossa, mentre a Portland i sostenitori di Trump hanno vandalizzato la figura. Secondo il «Philly Voice», un candidato repubblicano al consiglio comunale era tra coloro che si sono offesi per l'opera d'arte.

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

A Washington sono seguite altre azioni artistiche controverse: una scultura con torcia ha commemorato gli attacchi degli estremisti di destra a Charlottesville, mentre sul National Mall è stata eretta una scultura color bronzo che allude all'assalto al Campidoglio. Secondo l'amministrazione comunale, questa statua potrebbe rimanere al suo posto per il momento.

Le azioni intendono riferirsi a eventi e dichiarazioni strettamente legati alla carriera politica dell'ex presidente e dei suoi sostenitori, scrive il «Washington Post».

Il riferimento all'attacco a Capitol Hill e alle proteste dell'estrema destra è un segnale di forte critica al comportamento di Trump e all'impatto delle sue attività politiche.