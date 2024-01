Monta la pressione delle famiglie degli ostaggi sul governo israeliano e soprattutto sul premier Benyamin Netanyahu. A 100 giorni dal rapimento il 7 ottobre scorso da parte di Hamas, dalle migliaia di manifestanti a Tel Aviv del Forum delle famiglie, in piazza per 24 ore, si è alzata con forza la richiesta che occorre fare di più per liberare subito gli oltre 130 prigionieri ancora a Gaza.

Una frustrazione che accomuna anche il presidente americano Joe Biden che, secondo fonti di Axios, «ha perso la pazienza» con Bibi. Sia perché il leader israeliano avrebbe «rigettato gran parte delle richieste dell'amministrazione Usa» sulla guerra a Gaza. Ma soprattutto la sensazione a Washington è che il premier israeliano «stia trascinando la guerra per motivi politici e personali» e il rilascio dei rapiti «non sia la sua priorità».

Domenica in serata arriva la doccia gelata sul dolore e l'attesa dei parenti. Il portavoce delle Brigate Qassam di Hamas Abu Obeida sostiene che il destino di molti ostaggi israeliani è «sconosciuto nelle ultime settimane». «Molti di loro molto probabilmente sono stati uccisi a causa del bombardamento israeliano», accusa Hamas.

L'ufficio di Netanyahu smentisce le tesi statunitensi assicurando che il premier sta «lavorando in ogni modo al rilascio dei rapiti il più rapidamente possibile».

Ma il leader dell'opposizione centrista Yair Lapid, in piazza a differenza del premier pur invitato dai parenti degli ostaggi, è andato all'attacco. «Yahya Sinwar (leader di Hamas) – ha detto – possiamo ucciderlo anche a febbraio. E lo uccideremo, presto o tardi. Ma – ha invocato – gli ostaggi dobbiamo riportarli a casa subito».

I parenti di alcuni ostaggi criticano Israele

Le parole più pesanti sono tuttavia giunte proprio da alcune delle famiglie dei rapiti. Ruby Chen, padre dell'ostaggio Itay, ha denunciato che «il contratto con il governo si è interrotto il 7 ottobre scorso». Hagar Brodutch, una ex ostaggio a Gaza rapita dal kibbutz Kfar Aza con i suoi 3 figli e un loro amichetto, ha accusato «di essere stata abbandonata dallo Stato di Israele. Non ci sarà resurrezione fino al ritorno di tutti gli ostaggi».

Non tutti però hanno condiviso le critiche al governo. Chaim Or, fratello di Avinatan, rapito da Hamas al Festival musicale di Nova a Beeri insieme alla sua fidanzata Noa Argamani, ha sottolineato che non è giusto dividersi in destra e sinistra, religiosi e secolari. Il paese, ha invocato, «è ora in guerra ma contro il nemico, non contro l'uno o l'altro fra noi».

E il ministro della difesa Yoav Gallant nel suo intervento alla manifestazione ha osservato che Israele «non permetterà che il mondo li dimentichi. Non li lasceremo indietro e non ci fermeremo fino a quando Hamas non sarà stato sconfitto».

Netanyahu cala nei sondaggi

Stando ai sondaggi, il calo dell'appoggio popolare alla politica di Netanyahu in tempo di guerra è in atto da tempo. L'ultima rilevazione pubblicata da «Israel Ha Yom», quotidiano vicino al governo, ha rivelato un 57% di campione «insoddisfatto» dell'operato di Netanyahu. Sull'altare invece il leader centrista, entrato nel governo di guerra, Benny Gantz che gode del 67% confermando la sua costante ascesa.

L'urgenza sugli ostaggi sembra destinato in ogni caso ad agitare sempre più le acque del governo fino a portare, secondo alcuni analisti, ad una ripresa dei negoziati indiretti con Hamas e ad almeno ad una possibile tregua.

Ma l'esercito israeliano resta convinto che più aumenta la spinta militare su Hamas, più cresce la possibilità di liberare i rapiti. E concentra le sue forze nelle operazioni contro Hamas al centro nell'area di Maghazi e al sud della Striscia dove il bilancio dei morti, secondo la fazione islamica, è salito a quasi 24'000 persone.

Se la Cisgiordania resta in ebollizione con 3 palestinesi uccisi domenica in scontri con l'esercito, a salire di tono è il fronte con il Libano con l'uccisione di 2 israeliani, una madre di circa 70 anni e figlio di 45, da parte di un razzo anticarro lanciato dagli Hezbollah. A cui è seguita una «vasta risposta» dell'aviazione israeliana che ha colpito siti di Hezbollah.

