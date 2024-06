Dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, molti repubblicani al Senato hanno preso le distanze da Trump. Ora però lo rivogliono alla Casa Bianca. Come si spiega tutto questo?

Oggi, però, «la maggior parte dei repubblicani vede in Trump l'unico modo per guidare il Paese fuori dalla crisi».

È risultata essere un'evidenza il 13 giugno, quando il tycoon è tornato in Campidoglio.

Il contesto: per i Repubblicani The Donald non solo è destinato a diventare presidente a novembre, ma vogliono anche riconquistare la maggioranza al Senato. Mostra di più

Tre anni fa, Donald Trump aveva pochi amici al Senato degli Stati Uniti. In un discorso spettacolare, il leader repubblicano Mitch McConnell dichiarò che Trump era «praticamente e moralmente responsabile» dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Aveva pronunciato «falsità selvagge» sui brogli elettorali e aveva cercato di ribaltare la sua sconfitta elettorale.

Dopo che la Camera dei Rappresentanti ha avviato la procedura di impeachment contro Trump in relazione ai disordini, sette repubblicani al Senato si sono schierati con i democratici e lo hanno dichiarato colpevole.

Alla fine Trump è stato assolto, ma diversi membri repubblicani del Senato hanno preso le distanze dall'ex presidente. Molti erano convinti che il suo futuro politico fosse finito.

Ma non è stato così: il tycoon è ora il candidato presunto del Partito Repubblicano alle elezioni di novembre e correrà ancora una volta contro Joe Biden.

Il 13 giugno è tornato in Campidoglio per incontrare i repubblicani, ricevendo un sostegno quasi unanime ed entusiasta da parte del gruppo del Senato, anche da parte di chi lo aveva criticato aspramente per le sue azioni dopo le elezioni del 2020.

McConnell gli ha stretto la mano più volte e gli ha dato il benvenuto. Il risentimento di allora e i ricordi delle violenze alla fine della presidenza Trump sembravano essere completamente svaniti.

«Quando è troppo è troppo» un corno

«Penso che per la maggior parte delle persone sia nello specchietto retrovisore», ha detto il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham a proposito degli eventi legati alle elezioni del 2020.

«Ci sarà sempre tensione. Ma credo che la maggior parte dei repubblicani veda Trump come l'unico modo per guidare il Paese fuori da questa crisi. E sono entusiasti dell'opportunità», ha continuato Graham.

Si tratta dello stesso senatore che, poche ore dopo l'assalto al Campidoglio con violenti attacchi da parte dei sostenitori di Trump, ha dichiarato: «Senza di me! Quando è troppo è troppo».

L'unità ormai quasi totale segue anni di alti e bassi. I membri repubblicani del Senato - con poche eccezioni - non hanno mai sostenuto Trump con la stessa costanza e fervore dei loro colleghi della Camera dei Rappresentanti.

Ma ora che è tornato in gara, lo sostengono con più entusiasmo che mai. Questo fervente sostegno ha in parte a che fare con l'interesse personale.

I repubblicani hanno buone possibilità di conquistare la maggioranza al Senato nelle contemporanee elezioni congressuali di novembre e sanno che il sostegno di Trump è fondamentale per strappare il controllo della Camera ai democratici.

«Una squadra, una visione»

Ciò è particolarmente vero in Stati repubblicani forti come l'Ohio e il Montana, dove i rappresentanti democratici stanno lottando per essere rieletti.

Per questo nei ranghi repubblicani si parla già di cosa fare se Trump dovesse vincere e se entrambe le camere del Congresso fossero controllate dai repubblicani.

Il leader della Camera dei Rappresentanti dominata dai conservatori, il repubblicano Mike Johnson, ha recentemente partecipato a un pranzo del caucus del Senato per discutere, tra le altre cose, della possibilità di nuove leggi fiscali in caso di vittoria a tre a novembre: Casa Bianca, Camera dei Rappresentanti e Senato.

«La nostra capacità di ottenere una maggioranza al Senato è essenzialmente legata alla vittoria di Trump», ha dichiarato il senatore repubblicano della Carolina del Nord Thom Tillis dopo l'incontro con Johnson. E così il motto «una squadra, una visione» si applica, per così dire.

«Non c'è un piano B»

Il suo collega texano John Cornyn, che si candida a succedere a McConnell come leader del gruppo parlamentare se quest'ultimo si dimettesse dopo le elezioni di novembre, parla di una «scelta binaria» tra Trump e Biden per il partito.

«Non c'è un piano B», ha detto lo stesso senatore che ha definito Trump «gravemente negligente» dopo il 6 gennaio 2021.

«Penso che la gente conosca i punti di forza e di debolezza di entrambi i candidati. E a mio avviso, Trump è chiaramente preferibile». Inoltre: «Il suo sostegno sarà importante in molti di questi Stati in cui è molto popolare, dove ci sono gare per il Senato».

Le elezioni del Congresso si tengono ogni due anni, con tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e un terzo dei 100 seggi del Senato in gioco.

Il fatto che i conservatori siano più uniti che mai dietro a Trump nella Camera più piccola è dovuto anche al fatto che diversi alleati dell'ex presidente sono stati eletti lì negli ultimi anni.

«Dobbiamo stringerci attorno a @realdonaldtrump»

E le accuse contro di lui in diversi casi giudiziari sono per lo più considerate all'interno del partito come politicamente motivate. Anche questo li ha uniti.

Se fino all'inizio dell'anno la maggior parte dei membri del caucus repubblicano, compresi McConnell e Cornyn, aveva appoggiato la sua rinnovata candidatura, al momento del verdetto di colpevolezza nel processo di New York per l'uso di denaro sporco, a maggio, ha avuto un'impennata di consensi nel campo conservatore del Senato.

«Ora più che mai, dobbiamo stringerci attorno a @realdonaldtrump, riprenderci la Casa Bianca e il Senato, e riportare il nostro Paese in carreggiata», ha dichiarato Cornyn utilizzando il nome dell'account di Trump sulla piattaforma X.

La retorica di Trump è cambiata poco nel complesso, anche se alla riunione del Senato della scorsa settimana ha assunto un tono più positivo e a un certo punto ha persino elogiato McConnell.

Continua a sostenere che la vittoria elettorale del 2020 gli è stata rubata, chiama «ostaggi» gli scioperanti del Campidoglio in carcere per l'uso della violenza e dice che li grazierà in caso di vittoria.

Ma alla fine per la maggior parte dei repubblicani al Senato non è stato sufficiente, con alcune eccezioni. Tra queste, Lisa Murkowski dell'Alaska e Susan Collins del Maine. Non hanno partecipato all'incontro con Trump.

