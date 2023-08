In pubblico e col marito non si vede più, dov'è finita Melania Trump?

Donald Trump e la moglie Melania Trump è da tempo che non si vedono insieme. Questa foto risale al 2019. KEYSTONE

Mentre l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara al suo prossimo processo, l'ex First Lady è sparita dai radar. Cosa sta facendo? Perché è così discreta? Un insider in un'intervista a «People» ha dato alcune informazioni su Melania Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te Trump è stato incriminato per la quarta volta in poco tempo e dovrà affrontare un altro processo.

Ciò che colpisce è che mentre l'ex presidente degli Stati Uniti continua a influenzare la politica statunitense, della moglie non c'è traccia.

Ora un insider rivela in un'intervista a «People» che Melania Trump vive «la sua vita» da qualche tempo. Mostra di più

Ancora una volta, Donald Trump deve rispondere nei tribunali, mentre l'ex presidente degli Stati Uniti inveisce contro la magistratura con una regolarità poco elegante.

Niente di nuovo, ma una cosa colpisce: mentre il 77enne continua a influenzare la politica a stelle e strisce, della moglie Melania non c'è traccia.

Ora un insider ha parlato alla rivista statunitense «People» della vita che la 53enne starebbe conducendo.

Trump dimentica la moglie in un discorso di ringraziamento

Donald e Melania Trump si sono sposati in Florida nel gennaio 2005. Da allora, il loro matrimonio è stato più volte oggetto di conversazione. Negli ultimi anni si è più volte vociferato di una crisi tra i due.

Mentre i Trump sono solitamente sorridenti in pubblico, si dice che dietro le quinte le cose siano molto più fredde.

Lo scorso aprile, Trump ha riunito i suoi sostenitori nella sua tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, per riconoscere il loro «grande lavoro». Ha anche parlato della sua «grande famiglia» e ha ringraziato tutti, tranne sua moglie Melania.

L'ex first lady non era presente all'evento, così come era assente pure la figlia maggiore di Trump, Ivanka, che in passato era praticamente onnipresente. È stata comunque menzionata nel discorso di ringraziamento del padre.

Melania Trump «odia tutti i suoi problemi legali»

Nell'intervista a «People», l'insider fornisce ulteriori approfondimenti e dipinge il quadro di un matrimonio tutt'altro che felice. «Pubblicamente Melania sostiene il marito, ma preferisce una vita riservata».

«Sa com'è suo marito, ma pensa che sia troppo sotto tiro e non vuole averci niente a che fare», dice l'insider. «Odia tutti i suoi problemi legali e ne parla poco».

Melania Trump sta vivendo la sua vita, secondo l'insider. La coppia ha trascorso l'estate del 2023 in gran parte separata.

Mentre Donald Trump gioca a golf nel New Jersey, spinge la sua campagna presidenziale e nega ogni accusa, Melania Trump trascorre la sua vita quotidiana per lo più a Manhattan e si prende cura del loro figlio di 17 anni, Barron.

«Melania ha una stretta cerchia di familiari e amici», ha continuato l'insider. La 53enne non vuole fare affidamento sul marito o sui suoi sostenitori.