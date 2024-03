Yulia Navalnaya due giorni fa al Parlamento europeo. (foto d'archivio) Keystone

Al Parlamento europeo aveva nascosto il dolore per attaccare il «mafioso» Vladimir Putin e spronare l'Occidente a portare avanti la battaglia del marito contro il regime russo.

Oggi invece Yulia Navalnaya è crollata e in un post sui social ha dichiarato tutto il suo amore per il marito Alexei e mostrato in un video «26 anni di pura felicità» impegnandosi a renderlo orgoglioso.

La moglie dell'uomo che ha osato sfidare lo zar, considerata in Russia la first lady dell'opposizione russa, non è tornata a Mosca con i suoi due figli per i funerali. Troppo alto il rischio di essere arrestati. Meglio, almeno per ora, restare all'estero e portare avanti gli ideali del dissidente russo con l'aiuto dei paesi occidentali.

Testamento sentimentale e politico

Oggi però è il giorno dell'ultimo saluto, anche a distanza. «Grazie – ha scritto Yulia – per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche degli ultimi tre anni di felicità. Per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me. E orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò».

Il video è una sorta di testamento sentimentale e politico: marito e moglie alla testa dei cortei in Russia, loro due insieme subito dopo che Navalny fu salvato dall'avvelenamento nel 2020. Ma anche immagini di spensierata felicità e svago, da soli e con i due figli.

Squarci di vita che trapelano anche dal post: «Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie da raccontarti e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi e volevo davvero fartele ascoltare».

Non ha parlato ma ha mostrato sui social la folla che ai funerali a Mosca scandisce «Navalny, Navalny» la figlia Dasha, anche lei diventata un'influencer delle battaglie del padre. Mentre il fratello di Navalny, Oleg, che non si sa dove si trovi attualmente, ha lasciato un tributo su Instagram con una foto insieme ad Alexei: «Dormi tranquillo, fratello, e non preoccuparti di nulla».

SDA