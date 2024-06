Donald Trump inveisce contro Fox News: l'ex presidente è arrabbiato con la sua ex emittente preferita perché ora pubblica un sondaggio che non gli va a genio.

Il candidato repubblicano alle presidenziali, l'ex presidente Donald Trump, arriva per parlare a un evento della campagna elettorale alla 180 Church, sabato 15 giugno 2024, a Detroit, mentre Itasha Dotson e Carlos Chambers ascoltano. (Foto AP/Carlos Osorio) KEYSTONE

phi Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Un nuovo sondaggio commissionato dall'emittente conservatrice Fox News dà Joe Biden in vantaggio di due punti su Donald Trump.

Il fatto che il presidente in carica lo abbia superato nel favore degli elettori fa infuriare l'ex presidente.

Il sondaggio mostra anche i segmenti di elettorato in cui i due candidati alla presidenza sono particolarmente forti. Mostra di più

Si tratta di un «sondaggio devastante» che «colpisce» Donald Trump, scrive la testata statunitense «Newsweek», non senza allegria: un'analisi condotta dall'emittente conservatrice Fox News, tra tutti, mette per la prima volta Joe Biden davanti al suo probabile sfidante Donald Trump.

A marzo, Trump era in vantaggio di cinque punti sul presidente in carica in termini di indice di gradimento, con il 50%.

A maggio, il successivo sondaggio di Fox News indicava il 49% a favore del repubblicano e il 48% a favore di Joe Biden. Ora, per la prima volta dall'ottobre 2023, il democratico torna in testa con il 50%, mentre lo sfidante scende al 48%.

Lo stesso Trump ha reagito a pelle sottile a quest'ultimo sviluppo: «Nessuno può mai fidarsi di Fox News, e io sono uno di loro», ha rimproverato sul suo social Truth e ha aggiunto 20 ore dopo: «I sondaggi di Fox News sono sempre negativi per me. È stato così fin dall'inizio e sarà sempre così».

Cattivo presagio per Trump? Gli indipendenti cambiano idea

Ma il tycoon non ha bisogno di arrabbiarsi: il fatto che Trump vede cambiare il suo vantaggio di un punto con un deficit di due punti rientra pienamente nel margine di errore di tali sondaggi, scrive la stessa Fox News.

Secondo il sondaggio, Trump è in vantaggio tra gli uomini (15 punti di vantaggio), tra la popolazione rurale (17 punti), tra i bianchi senza diploma (30 punti) e tra i cristiani evangelici bianchi (46 punti).

Biden è particolarmente convincente tra gli elettori over 65 (15 punti), le donne (17 punti), gli elettori urbani (23 punti) e le donne bianche con una laurea (28 punti).

Quello che probabilmente sarà decisivo per le elezioni presidenziali di novembre è il voto degli indipendenti che non si registrano né come repubblicani né come democratici.

In questo gruppo, Trump era ancora in vantaggio di due punti a maggio. Ora, invece, Biden ha un vantaggio di nove punti: i recenti casi giudiziari del tycoon sembrano avere un impatto negativo soprattutto su questo segmento dell'elettorato.