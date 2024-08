Podio protetto da pannelli trasparenti antiproiettile e misure di sicurezza rafforzate per il primo comizio all'aperto di Donald Trump dopo l'attentato al rally in Pennsylvania il 13 luglio. Teatro dell'evento 'blindato' Asheboro, in North Carolina, uno degli stati in bilico che il tycoon sta percorrendo come contraltare alla convention dem a Chicago.

Primo comizio all'esterno per Trump dopo l'attentato in Pennsylvania Un palco all'aperto è rivestito di vetro antiproiettile mentre i sostenitori arrivano per ascoltare il discorso del candidato repubblicano alle presidenziali, l'ex presidente Donald Trump, durante un comizio, mercoledì 21 agosto 2024, ad Asheboro, N.C. Immagine: KEYSTONE La sicurezza si posiziona prima che Donald Trump, parli durante un comizio, mercoledì 21 agosto 2024, ad Asheboro, N.C. L'evento di mercoledì è il primo comizio all'aperto che tiene dopo il suo tentato assassinio. Immagine: KEYSTONE Il candidato repubblicano alle presidenziali, l'ex presidente Donald Trump, parla durante un comizio elettorale al North Carolina Aviation Museum, mercoledì 21 agosto 2024, ad Asheboro, protetto da uno spesso vetro anti proiettile. Immagine: KEYSTONE

I vetri 'bulletproof' intorno al palco sono simili a quelli montati sulla 'Beast', la limousine corazzata usata dal presidente americano, mentre il 'perimetro rosso' è stato allargato, per evitare il tiro di cecchini a distanza ravvicinata come successo a Butler, dove il tycoon peraltro vuole tornare in autunno.

Dopo quella sparatoria il Secret Service aveva sconsigliato al candidato repubblicano di tenere comizi outdoor.

Ma Trump aveva annunciato subito che non avrebbe rinunciato e, successivamente, che il servizio preposto alla sua sicurezza aveva accettato di «rafforzare sensibilmente le misure» di protezione.

Nel frattempo la responsabile del Secret Service Kimberly Cheatle, torchiata in modo bipartisan al Congresso per il clamoroso fallimento, si è dimessa.

Sicurezza nazionale e politica estera

Tema del comizio, a fianco del suo vice JD Vance, la sicurezza nazionale e la politica estera, dopo aver parlato nei giorni precedenti di economia e criminalità.

Il refrain è sempre lo stesso: accuse di debolezza all'amministrazione Biden, dal ritiro in Afghanistan («il momento più imbarazzante della storia americana») all'invasione dell'Ucraina e all'attacco di Hamas a Israele («con me non sarebbe successo ma riporterò pace e stabilità nel mondo»).

Senza però fornire ricette, se non che l'Europa deve pagare di più per la Nato e per Kiev. E che Netanyahu deve finire in fretta la guerra ad Hamas perchè rischia un devastante danno di immagine per i bombardamenti a Gaza.

Trump disposto a dare un posto in governo ai controversi Kennedy e Musk?

Trump appare però sempre più frustrato dal fatto di perdere terreno sulla sua rivale.

Nella raccolta fondi, dove la campagna di Harris ha accumulato la cifra record di 500 milioni negli ultimi 30 giorni e 204 milioni solo a luglio, quattro volte di più del tycoon.

Ma anche nei sondaggi, nonostante resti «una corsa serrata», come hanno avvisato Barack e Michelle Obama nel loro intervento alla convention dem.

Uno dei colpi in cui spera l'ex presidente è che il candidato indipendente Robert F. Kennedy si ritiri e gli dia il suo endorsement, magari in cambio di un posto di governo, che è pronto ad offrire anche a Elon Musk.

Quanti elettori potrebbe portare in dote?

Dai sondaggi pare che Rfk toglierebbe più voti a Trump che ad Harris e, dato che la sua campagna sta affondando sotto tutti i punti di vista, potrebbe essere tentato di abbandonare vendendosi al miglior offerente (anche se ha smentito contatti con il partito dem che ha abbandonato).

Da vedere quanti elettori porterebbe in dote dopo le ultime gaffe, tra cui l'aneddoto dell'orso trovato morto per strada che voleva scuoiare a casa e che poi invece abbandonò a Central Park.

Ma la corsa si gioca su poche migliaia di voti negli Stati in bilico e ogni aiutino potrebbe fare la differenza.

