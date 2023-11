Non c'è quasi possibilità di scampare ai droni di Avdiivka

Un soldato ucraino usa un cannone anti-drone contro un drone russo mentre è seduto in una trincea vicino ad Avdiivka, nella regione di Donetsk, nell'aprile del 2023. KEYSTONE

Vladimir Putin vuole ottenere il successo in Ucraina prima delle elezioni in Russia che avranno luogo a marzo 2024. Per questo il Cremlino sta inviando sempre più persone e materiale sul campo di battaglia. Costi quel che costi.

Hai fretta? blue News riassume per te Putin ha bisogno di successi: la Russia ha attualmente il doppio delle truppe di stanza in Ucraina rispetto all'inizio della guerra.

Il Cremlino può aspettarsi piccole conquiste territoriali a nord di Bakhmut.

La battaglia per Avdiivka è attualmente dominata dai droni. I tentativi di accerchiamento continuano a fallire e le perdite sono enormi.

Tra Bakhmut e Avdiivka, le truppe ucraine hanno catturato una piccola area vicino a Horlivka, che era occupata dal 2014.

Un attacco russo con carri armati vicino a Novodonetske nell'oblast di Zaporizhzhia è fallito.

Sul fiume Dnipro, le forze armate ucraine stanno rafforzando la loro posizione vicino a Krynky. Mostra di più

Vladimir Putin sta puntando tutto sulla guerra in Ucraina. Il 17 marzo 2024 la Russia eleggerà il suo nuovo capo dello Stato e per allora il leader del Cremlino, in carica da lungo tempo, vuole avere qualcosa da mostrare.

Ciò è anche quello che sostiene un rapporto del «Kyiv Post», secondo cui Mosca, con oltre 400.000 soldati, avrebbe ora il doppio delle forze di stanza in Ucraina rispetto all'inizio della guerra.

Anche se l'esercito continua a subire perdite, da 800 a 1.000 uomini al giorno, non rimarrà comunque a corto di personale, anche secondo le previsioni più pessimistiche.

Nel podcast MDR «Cosa fare, signor generale?», l'ex ufficiale della NATO Erhard Bühler menziona tre settori del fronte in cui le forze di Putin stanno prendendo l'iniziativa: a nord nella regione di Kharkiv vicino a Kupyansk e a est nella regione di Donetsk vicino a Bakhmut e Avdiivka.

Situazione di stallo a Kupyansk e piccoli successi a Bakhmut

Nell'estremo nord, il fronte è relativamente stabile. Per settimane, l'esercito russo ha attaccato più e più volte i villaggi fuori Kupyansk, ma senza superare Synkivka o Petropavlivka.

È in questa zona che è stato ripreso il video postato su X (ex Twitter) della 14a Brigata Meccanizzata, in cui gli ucraini attaccano i veicoli corazzati russi con missili Javelin.

La situazione nel settore più settentrionale del fronte vicino a Kupyansk nell'oblast di Kharkiv. Scheda: Chuck Pastor

Nel nord di Bakhmut, le truppe ucraine hanno catturato un'area vicino a Yahidne. Si sono ritirati su un terreno più elevato per difendersi meglio. Allo stesso tempo, le forze di Kiev a nord di Soledar stanno facendo pressione sui russi per impedire loro di avanzare ulteriormente dall'altra parte.

L'area a nord di Bakhmut è stata ripulita in rosa dagli ucraini, ma nuovi guai si nascondono alle spalle per i russi. YouTube/Laboratorio militare

Nel sud di Bakhmut, le due parti continuano a impegnarsi in feroci combattimenti vicino ad Andriivka e Kurdjumivka. La linea ferroviaria ad est degli insediamenti costituisce la linea del fronte. Né i russi né gli ucraini sembrano voler andare oltre, almeno per il momento.

Le battaglie nella regione di Bakhmut: (dall'alto verso il basso) a Soledar, vicino a Yahidne, vicino ad Andriivka e vicino a Kurdyumivka. YouTube/Laboratorio militare

Ad Avdiivka droni ovunque

Intanto la battaglia per Avdiivka infuria: il Cremlino sta spingendo per circondare a nord e a sud la città pesantemente fortificata. Negli edifici, dove un tempo vivevano 32.000 persone, in 1.500 stanno ancora resistendo.

Il video qui sotto mostra come vivono:

Uno dei fondamenti della difesa ucraina sono i duelli di artiglieria – ossia il fuoco di controbatteria – e la caccia ai veicoli da guerra elettronica, come evidenziato dai video. Mosca avrebbe urgentemente bisogno di un modo per difendersi dai droni.

Se ci si concentra su Avdiivka, si può vedere la costante pressione russa. Ma poiché la difesa a nord e a sud si ferma ai villaggi di Sjeverne e Tonenske, Mosca può godere solo di piccole conquiste territoriali lungo la linea ferroviaria a nord e verso Pervomaiske a sud.

La situazione attuale ad Avdiivka. Scheda: @Majakovsk73

Quanto possa essere dinamico un tale fronte si vede ad Horlivka. La città si trova a una decina di chilometri da Kurdyumivka e a 20 chilometri da Avdiivka. Poiché i russi sono occupati in altri luoghi, la controparte ha osato avanzare qui e ha recuperato terreno. Questo è notevole perché gli ucraini sono entrati in un territorio che è occupato dal 2014.

Territorio conquistato (giallo) vicino a Horlivka. YouTube/Laboratorio militare

Battaglia dei carri armati nell'Oblast' di Zaporizhzhia

Ma la Russia può colpire anche se vengono trasferite unità generiche: nell’oblast di Zaporizhzhia, i marines ucraini sono stati ritirati a Kherson sul Dnipro, che i russi chiamano Dnepr. Le unità russe avanzano in questo presunto varco e attaccano vicino a Novodonetska, che si trova a ben nove chilometri a est di Urozhaine.

Il video qui sopra mostra una rarità: una battaglia tra carri armati. Un T-72 della 58a brigata motorizzata affronta tre veicoli russi, distruggendo un carro armato e un veicolo da combattimento di fanteria. Successivamente, i fanti arrestano diversi soldati russi, aggiunge Military Lab.

Mancanza di concentrazione sulle rive del Dnipro

Sul Dnipro stesso, le forze ucraine stanno espandendo la loro posizione vicino al villaggio di Krynky, dove si dice che siano migliorati i collegamenti di rifornimento con l’altra sponda. Si suppone anche che i soldati di Kiev siano avanzati nella foresta dietro Krynky, dove le truppe possono nascondersi più facilmente.

Sulla sinistra, sulla sponda orientale del Dnipro, le aree controllate dall'Ucraina sono azzurre. L'attenzione si concentra sul villaggio di Krynky. YouTube/Reportage dall'Ucraina

Secondo «Reporting from Ukraine», il Cremlino risponde con un attacco di fanteria attraverso la foresta, affiancata da due carri armati. Ma, questi vengono spenti prima di raggiungere Krynky, come mostrano i video dei droni.

Ukrainian FPV drone flies into a hidden Russian tank in eastern Krynky, left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/Q1awaLvtCO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2023

Mosca sostiene che la foresta potrebbe essere stata ripulita, ma non ci sono prove in merito.

La foresta dai bordi verdi vicino a Krynky è contestata. YouTube/Reportage dall'Ucraina

A quanto pare la Russia sta lottando per concentrare abbastanza truppe sul Dnipro per distruggere le teste di ponte dell'Ucraina.

Non sono al sicuro nemmeno nel villaggio di Brylivka, che dista 35 chilometri da Krynky. Lo mostra un video dell'unità drone Flying Skull. Nel filmato si vede che i soldati russi sono riuniti in una casa prima che fosse colpita dai missili HIMARS.