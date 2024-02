"Sono grato all'Italia per il sostegno all'Ucraina", ha scritto in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone

«I nostri incontri con la premier italiana Giorgia Meloni sono sempre significativi. Oggi abbiamo un risultato importante. Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia».

Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. «Questo documento stabilisce una solida base per il partenariato di sicurezza a lungo termine dei nostri Paesi. Abbiamo anche discusso di un ulteriore sostegno all'Ucraina nel contesto della presidenza italiana del G7. Sono grato all'Italia per il sostegno all'Ucraina», aggiunge pubblicando un video dell'incontro e della firma con Giorgia Meloni.

L'accordo per le garanzie di sicurezza con l'Ucraina «ha durata decennale ed è il più completo e importante siglato con un Paese non parte della Nato», ha detto la premier italiana in conferenza stampa a Kiev.

Senza aggiungere dettagli sull'impegno economico per l'Italia, ha spiegato: «Continuiamo a sostenere l'Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi. Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa, come fanno alcuni, è un approccio ipocrita che non condivideremo mai».

«Vogliamo giocare un ruolo da protagonisti anche in materia di ricostruzione. Lo faremo con la presidenza del G7 e anche nel 2025 quando ospiteremo la Ukraine Recovery Conference. Parlare di ricostruzione vuol dire scommettere sul futuro dell'Ucraina», ha proseguito Meloni. «Stiamo già dando un contributo alla ricostruzione di Odessa - ha aggiunto -. Abbiamo sostenuto con convinzione la decisione di aprire i negoziati con l'Ue e la revisione del bilancio pluriennale».

Accordi con il Canada

Zelensky su X ha inoltre dato annuncio di un accordo con il Canada. «L'Ucraina è decisamente più forte oggi rispetto a due anni fa. Oggi abbiamo firmato un altro accordo di sicurezza che rafforza la posizione del nostro popolo, in particolare dei nostri soldati. Si tratta di una decisione forte e tempestiva che rafforzerà significativamente la nostra resilienza. Il primo ministro Trudeau e io abbiamo firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Canada, che stanzia oltre 3 miliardi di dollari canadesi in assistenza macrofinanziaria e per la difesa nel 2024».

