Un aereo in un luogo imprecisato della Giordania viene preparato per un lancio di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. Keystone

«Joe Biden annuncerà l'invio di una missione militare d'emergenza americana sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei».

Lo hanno riferito alti funzionari della Casa Bianca in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti anticipando il discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente terrà questa sera al Congresso.

L'iniziativa, hanno precisato le fonti, è stata concordata con un gruppo di «alleati e partner umanitari in Medio Oriente e in Europa».

«Non è boots on the ground»

La missione speciale a Gaza «non è boots on the ground», non corrisponde cioè all'invio di truppe sul terreno, hanno riferito gli alti funzionari della Casa Bianca precisando che i militari americani lavoreranno «offshore», al largo della costa, e non sul campo. «L'esercito americano ha capacità straordinarie ed è in grado di lavorare dalla costa», hanno sottolineato le fonti.

«Per gli aiuti umanitari a Gaza, Biden non ha voluto aspettare Israele». Lo riferiscono alti funzionari della Casa Bianca in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. Il presidente «ha voluto considerare tutte le opzioni senza aspettare Israele. Quindi gli aiuti arriveranno via aerea, via mare via terra», hanno sottolineato le fonti.

«Stiamo lavorando con gli israeliani per aprire un nuovo valico direttamente nel nord di Gaza» e «già nei prossimi giorni da lì potrebbero entrare nuovi aiuti». Washington «continuerà a fare pressione su Israele per autorizzare più aiuti a Gaza via terra», hanno aggiunto le fonti.

«Stiamo lavorando con gli israeliani per aprire un nuovo valico direttamente nel nord di Gaza» e «già nei prossimi giorni da lì potrebbero entrare nuovi aiuti». Washington «continuerà a fare pressione su Israele per autorizzare più aiuti a Gaza via terra», hanno aggiunto le fonti.

Oggi intanto «c'è stato un nuovo lancio di assistenza umanitaria da parte degli Usa», hanno precisato gli alti funzionari.

