Ceresio TI-Press

Continua il maltempo, soprattutto nel Sottoceneri, ma per MeteoSvizzera il peggio è passato. Resta l’allerta di livello quattro per Tresa e Ceresio, già oltre la soglia di danno ad Agno.

Swisstxt

Il maltempo in Ticino non ha causato particolari disagi, nonostante le continue piogge nella notte tra mercoledì e giovedì, soprattutto nel Sottoceneri.

Nel Mendrisiotto, dove nelle scorse ore si sono registrati valori di 25 litri per metro quadrato contro i 120 toccati mercoledì pomeriggio, sono stati segnalati due o tre casi di allagamento.

Per MeteoSvizzera il peggio è passato, benché permanga l'allerta di grado 3 per le precipitazioni fino alle 12.00.

Disagi per il Lago di Lugano

Sul piano geologico si monitorano alcune zone in Val Colla, in Val Mara e a Brusino, perché si teme la caduta di sassi, che spesso si verifica solo 24-48 ore dopo il picco delle precipitazioni.

Rimane invece l'allerta di grado quattro per il fiume Tresa e il lago Ceresio, che ha raggiunto i 271,11 metri giovedì mattina, quindi già oltre la soglia per i primi possibili danni per i campeggi di Agno (271,10), mentre per le rive della città dovrebbe raggiungere i 271,25 metri. Meno di due giorni fa, il suo livello si situava oltre 40 centimetri più in basso.

Swisstxt