Canicola agli sgoccioli, MeteoSvizzera: «Da lunedì passeremo all’autunno»

Siamo agli sgoccioli della canicola: da oggi si potrà mettere la parola fine a questi giorni con temperature che in tutta la Svizzera, e anche in Ticino, hanno raggiunto i 33-35 gradi. Parola di MeteoSvizzera, secondo la quale da lunedì passeremo all’autunno dal punto di vista del clima.

Hai fretta? blue News riassume per te Da stasera finisce la canicola con i suoi 33-35 gradi in tutta la Svizzera.

Secondo MeteoSvizzera, da lunedì passeremo all’autunno dal punto di vista del clima.

Ci sarà un brusco calo delle temperature, che scenderanno di 8-15 gradi.

In arrivo nuvole e forti temporali nel fine settimana in Ticino. Mostra di più

In un blog di ieri, gli esperti spiegano infatti che «l’atteso cambio di massa d’aria si farà sul fine settimana abbassando generalmente le temperature di 8-15 gradi. Va da sé che un cambiamento di tale portata sarà accompagnato da temporali e precipitazioni che localmente si manifesteranno in modo intenso».

Da lunedì, quindi, le temperature massime non supereranno i 25 gradi, permettendoci di respirare di giorno e soprattutto di dormire la notte, che son sarà certamente più tropicale come le ultime. Anzi... forse potrà essere il caso di tirare fuori il piumino?

Torneremo nella norma stagionale

I metereologi spiegano inoltre che, per quel che riguarda lo scarto dalla media, «se oggi (ieri, ndr) ci fissavamo 6-9 gradi sopra la norma stagionale, la prossima settimana torneremo attorno ad essa, o leggermente al di sotto».

Quindi, concludono gli esperti di Locarno Monti, ritroveremo «un’evoluzione mensile che propone la prossima settimana come fresca (al 67%) o normale (al 30%), eliminando quasi completamene la possibilità di essere calda, rispetto alla norma».

Le temperature medie attuali, due giorni fa comprese fra 26.1 e 28.7 gradi in pianura, scenderanno di almeno 10 gradi.

L'anticiclone, che ha determinato la serie di giornate molto calde, s'indebolisce permettendo a un fronte freddo di avvicinarsi da ovest. Al sud la giornata sarà ancora un buona parte soleggiata, asciutta e calda. Come l'animazione mostra però, l'instabilità è dietro l'angolo. pic.twitter.com/l5nSorAs4G — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 25, 2023

Un fine settimana all'insegna di nuvole e temporali

Per quanto riguarda le previsioni meteo nel dettaglio, oggi - venerdì - sarà ancora inizialmente soleggiato e molto caldo a tutte le quote. In pianura sarà ancora afoso con foschia. Ma da metà giornata ci sarà un rapido ed esteso sviluppo di nuvolosità cumuliforme. In serata poi non è escluso qualche temporale sul Ticino centrale e meridionale non escluso. A basse quote la temperatura massima arriverà ancora a 33 gradi.

Domani, sabato, nelle regioni comprese fra il Ticino centro-meridionale e l'Engadina sarà ancora almeno in parte soleggiato, ma dal pomeriggio più temporalesco. Sul Sopraceneri e il Moesano ci sarà nuvolosità più estesa, con poco sole e rovesci o temporali possibili già dal mattino, ma più frequenti dal pomeriggio. Localmente sono anche possibili temporali intensi. Si assisterà poi, come si diceva sopra, a un sensibile calo delle temperature: a basse quote le minime saranno sui 20 gradi, mentre le massime scenderanno a 27. Sono possibili forti raffiche di vento in prossimità dei temporali.

Per quanto riguarda domenica, sarà molto nuvoloso con ripetuti rovesci o temporali, più intermittenti nel Sottoceneri e in Engadina dove sarà possibile anche qualche schiarita. Ci saranno precipitazioni temporalesche localmente intense con accumuli di pioggia abbondanti. Si assisterà poi a un ulteriore calo delle temperature a tutte le quote con valori massimi sui 24 gradi.

Da lunedì arriva il favonio

Passando alla prossima settimana, lunedì sarà molto nuvoloso con ulteriori precipitazioni, ma in lento indebolimento a partire dal pomeriggio. In serata nelle vallate alpine arriverà probabilmente il favonio. La temperatura massima sarà sui 21 gradi.

Martedì sul Ticino centrale e meridionale sarà invece abbastanza soleggiato, con tendenza favonica nelle vallate superiori. Temperatura massima sui 23 gradi.

Mercoledì sarà anche probabilmente abbastanza soleggiato e asciutto con possibile addensamento della nuvolosità verso sera. Temperatura massima sui 24 gradi.

