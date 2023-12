Lutto in Ticino: è morto l'ex procuratore pubblico Dick Marty L'ex procuratore pubblico e consigliere di Stato Dick Marty, malato da alcuni mesi, si è spento il 28 dicembre 2023. In questa foto, una delle ultime che lo ritraggono, lo si vede durante una serata d'incontro all'USI di Lugano a maggio. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Come membro del PLR, il politico è stato consigliere agli Stati dal 1995 al 2011: qui in una foto del 2014. Immagine: KEYSTONE Marty è stato membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal 1998 al 2011: qui lo si vede posare per un ritratto del 2011, davanti al Palazzo d'Europa a Strasburgo, in Francia. Immagine: KEYSTONE Dal 1989 al 1995 Marty è stato membro del Consiglio di Stato ticinese, come direttore del Dipartimento delle finanze e nel 1992 in carica di presidente: qui in una foto del 2009. Immagine: KEYSTONE Nel 1975 è stato nominato procuratore pubblico del Canton Ticino, ruolo in cui si è contraddistinto, e per cui forse è più ricordato, per la sua lotta contro la criminalità organizzata e la droga. Qui in una foto del 2000. Immagine: KEYSTONE Oltre alla sua attività politica, Marty (in una foto del 1997) è stato dal 1996 al 2007 presidente di Svizzera Turismo. Immagine: KEYSTONE Lutto in Ticino: è morto l'ex procuratore pubblico Dick Marty L'ex procuratore pubblico e consigliere di Stato Dick Marty, malato da alcuni mesi, si è spento il 28 dicembre 2023. In questa foto, una delle ultime che lo ritraggono, lo si vede durante una serata d'incontro all'USI di Lugano a maggio. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Come membro del PLR, il politico è stato consigliere agli Stati dal 1995 al 2011: qui in una foto del 2014. Immagine: KEYSTONE Marty è stato membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal 1998 al 2011: qui lo si vede posare per un ritratto del 2011, davanti al Palazzo d'Europa a Strasburgo, in Francia. Immagine: KEYSTONE Dal 1989 al 1995 Marty è stato membro del Consiglio di Stato ticinese, come direttore del Dipartimento delle finanze e nel 1992 in carica di presidente: qui in una foto del 2009. Immagine: KEYSTONE Nel 1975 è stato nominato procuratore pubblico del Canton Ticino, ruolo in cui si è contraddistinto, e per cui forse è più ricordato, per la sua lotta contro la criminalità organizzata e la droga. Qui in una foto del 2000. Immagine: KEYSTONE Oltre alla sua attività politica, Marty (in una foto del 1997) è stato dal 1996 al 2007 presidente di Svizzera Turismo. Immagine: KEYSTONE

È morto oggi, all'età di 78 anni, l’ex consigliere di Stato, consigliere agli Stati e procuratore pubblico ticinese Dick Marty.

Hai fretta? blue News riassume per te È morto oggi l'ex procuratore pubblico ticinese Dick Marty.

Aveva 78 anni ed era malato da qualche mese come aveva rivelato lui stesso.

Marty è stato protagonista di grandi inchieste nelle vesti di procuratore pubblico dal 1975 al 1989. Mostra di più

Lo ha anticipato laRegione, spiegando che si è spento nella sua casa di Fescoggia, circondato dai suoi cari.

Era malato da alcuni mesi, come aveva rivelato lui stesso nelle interviste che avevano accompagnato - in novembre - l’uscita del suo ultimo libro: «Verità irriverenti».

Nel corso della sua lunga carriera Marty, che era nato a Sorengo nel 1945, è stato protagonista di grandi inchieste nelle vesti di procuratore pubblico dal 1975 al 1989.

In quell’anno entrò in politica, in Consiglio di Stato, per il PLR al posto di Claudio Generali. Vi rimase fino al 1995, alla testa delle finanze, prima di compiere il salto verso Berna: al Consiglio degli Stati sedette per quattro legislature. Nel 2011 non si ricandidò.

Fu membro dal 1998 al 2011 anche dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. In veste di relatore, nei primi anni 2000 presentò rapporti scottanti sulle prigioni della CIA in Europa, sul rispetto dei diritti umani nel Caucaso del Nord e su un traffico di organi condotto dall’UCK, l’esercito di liberazione del Kosovo.

Sotto protezione da dicembre 2020

Nell'aprile del 2022 un'inchiesta esclusiva di «Mise au Point» ha rivelato che, dal dicembre 2020, Dick Marty era sotto altissima protezione da parte della polizia. L'ex procuratore pubblico avrebbe ricevuto minacce di morte da elementi radicali dei servizi segreti serbi.

«Il 18 dicembre 2020 ho ricevuto una telefonata dalla polizia. Mi informava che ero sotto minaccia di morte e mi annunciava che sarei stato messo immediatamente sotto alta protezione della polizia», aveva poi riferito Marty che, nel 2007, aveva denunciato i sequestri extragiudiziali e le torture praticate dalla CIA con la complicità dei Paesi europei all'indomani dell'11 settembre.

Secondo l'inchiesta di Mise au Point, Fedpol ha lanciato l'allarme nel dicembre 2020 sulla base di informazioni ottenute dai servizi segreti svizzeri.

Dick Marty: «L’ultima battaglia della mia vita»

Come scritto, «Verità irriverenti. Riflessioni di un magistrato sotto scorta» (Edizioni Casagrande 2023) è stato l’ultimo libro scritto dall’ex magistrato svizzero. In esso ha raccontato vicissitudini personali, ma anche riflessioni sulle crisi economiche e politiche che hanno attraversato il Paese, oppure pensieri sulla neutralità o sulle guerre nel mondo.

A inizio novembre Dick Marty aveva detto alla RSI che il suo scritto non era un bilancio, ma «una riflessione che ho voluto fare prima di tutto per me stesso, perché facendo politica si corre da un appuntamento a un altro e ho l’impressione che ci sia sempre meno la possibilità di riflettere. Così ho sentito questa urgenza di scrivere».

Anche perché, aveva aggiunto - alludendo chiaramente alla sua malattia - «devo far fronte a una sfida che è un nemico interno contro il quale le possibilità di vincere sono praticamente nulle».