Dopo il Tipp-Ex spunta il tritacarta. «Domenica in mattinata sarebbe stata distrutta almeno una scheda per l’elezione del Municipio». LaRegione dà notizia di un’altra, presunta, irregolarità, stavolta avvenuta ad Ascona.

Nel Comune in riva al Verbano l'esito del voto è stato tiratissimo e la presunta - ma c'è chi parla di più - irregolarità al seggio è finita in una segnalazione, con la clausola dell’urgenza, all’Ufficio cantonale di accertamento per «presunte irregolarità della procedura di elezione del Municipio».

Tutto ciò non bloccherà, secondo le informazioni raccolte dalla RSI, l'insediamento del nuovo esecutivo, che dovrebbe avvenire giovedì, domani quindi, alle 17.00.

Testimonianza di un delegato all'Ufficio elettorale

La segnalazione include la testimonianza di un delegato all'Ufficio elettorale di Ascona, citata dall'emittente di Comano:« Domenica in mattinata sarebbe stata distrutta (tramite il tritacarta) almeno una scheda per l’elezione del Municipio».

E specifica: «Un elettore avrebbe inserito la carta di legittimazione in una busta di voto, assieme alla scheda per l’elezione del Consiglio comunale, e la seconda scheda (quella per l’elezione del Municipio) nell’altra busta di voto».

Il caso anomalo avrebbe dovuto apparire nel verbale che si deve trasmettere all'Ufficio cantonale di spoglio insieme alle buste, ritenute dubbie. Ma sembra non essere il caso.

Da un membro dell'amministrazione comunale invece «sarebbe arrivata l’indicazione secondo cui la busta con la scheda per l’elezione del Municipio andasse distrutta. In assenza di opposizione da parte dei Delegati presenti, la busta e la scheda in questione sarebbe stata tritata. Non è dato di sapere se la situazione si sia ripetuta per altre schede e, se del caso, per quante».

Una sola scheda può modificare l'esito della votazione

Nella decisione non è stato coinvolto in nessun modo l'Ufficio elettorale o il suo presidente e l'accaduto non sarebbe nemmeno menzionato nel verbale dello stesso Ufficio.

Chi ha segnalato quanto successo evidenzia che «potenzialmente una singola scheda avrebbe potuto modificare l’esito della votazione».

In Municipio ad Ascona infatti sono andati quattro seggi al PLR, due al Centro e uno al Gruppo Rosso Verde. Per il Centro, con una sola scheda in più, ci sarebbe stato un esito differente. Il quarto municipale liberale radicale è stato infatti assegnato di misura, per una sola scheda.

Forse altre irregolarità

Quanto accaduto sarebbe oggetto anche di due ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo.

LaRegione scrive, citata dalla RSI, che «ad Ascona c’è chi ha raccolto le testimonianze di altri delegati che hanno assistito ad azioni del tutto simili a quelle avvenute nella mattinata di domenica. Testimonianze che evidentemente andranno verificate».

