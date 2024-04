Elezioni annullate ad Arbedo-Castione: «Usato il Tipp-Ex sulle schede»

Immagine illustrativa. archivio Tipress

Una cinquantina in totale le schede «taroccate», sulle quali sono state cancellate le crocette in maniera «dilettantesca». Sono coinvolti principalmente due partiti. Si tornerà al voto «presumibilmente il 24 novembre» di quest'anno.

Tutto da rifare ad Arbedo-Castione dove domenica al momento dello spoglio sono state segnalate alcune irregolarità sistematiche nelle schede di voto.

In pratica il municipio continuerà a rimanere in carica e bisognerà nel frattempo stabilire una nuova data per tornare alle urne.

Al voto a fine novembre?

Arnoldo Coduri, cancelliere dello Stato, alla RSI ha spiegato che «prima si dovrà attendere la crescita in giudicato della decisione dell’Ufficio accertamento». Superata questa tappa, il Governo stabilirà una nuova data.

L’appuntamento dovrebbe essere fissato per l’autunno e «presumibilmente», sempre secondo Coduri, «per il 24 novembre».

Infatti, il voto sarà indetto durante i termini delle votazioni federali. Troppo stretti i tempi per organizzare il ritorno alle urne in giugno e data «infelice» quella di settembre, «la campagna elettorale si svolgerebbe in estate».

«Livello dilettantesco», ecco cosa è successo

«Al momento dell’apertura, del controllo visivo delle schede, le collaboratrici e i collaboratori si sono accorti che c’erano state delle modifiche, un’evidente cancellazione con il «Tipp-Ex» (bianchetto ndr.)», ha continuato Coduri alla RSI, «e una crocetta messa su un’altra scheda.».

Fatta la constatazione sono stati chiamati subito gli assessori giurati che «hanno preso in mano la situazione e da lì sono emerse queste 50 schede. Sono coinvolti principalmente due partiti e in piccola parte altri due».

Le schede compromesse sono state sottoposte alla Direzione dei lavori che poi ha deciso di portare il tutto all’Ufficio di accertamento. «Il livello dilettantesco con cui sono state modificate le schede in cui era stata apposta una crocetta blu dove tutte le crocette erano in nero non era difficile da scoprire» ha concluso Coduri.

Manipolate anche alcune schede del Consiglio comunale

La presidente dell’Ufficio di accertamento Flavia Verzasconi ha detto, sempre alla RSI: «Abbiamo verificato anche le schede del Consiglio comunale, che evidenziavano la stessa problematica su un numero di schede comunque inferiore».

«I voti segnati in prima istanza sono stati cancellati e ne sono stati inseriti degli altri che in tutte le schede andavano in favore della stessa lista».

Vista l’inchiesta in corso da parte del Ministero pubblico non è possibile sapere a quale lista sono state destinate.

