La carcerazione preventiva di Eolo Alberti scadeva venerdì, e la procuratrice pubblica Chiara Borelli ha deciso di non chiederne un’ulteriore proroga.

In serata il sindaco di Bioggio, in cella dal 9 agosto, è tornato quindi in libertà.

Alberti resta comunque sotto inchiesta per le presunte malversazioni che assieme ad altri avrebbe commesso ai danni della società Hospita Suisse, attiva in ambito sanitario, di cui era direttore amministrativo prima di entrare nel Consiglio d’amministrazione dell’ente ospedaliero cantonale.

I reati ipotizzati sono quelli di appropriazione indebita e di amministrazione infedele.

