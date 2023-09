Keystone

Col tunnel autostradale del San Gottardo chiuso e la galleria ferroviaria di base a capacità limitata, sull'asse nord-sud il trasporto delle merci è più difficile.

La sezione ticinese dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), propone pertanto a Berna delle misure di alleggerimento affinché il trasporto merci su strada e ferrovia disponga di capacità sufficienti.

«Bisognerà fare i conti con deviazioni, code e ostacoli, nonché eventuali carenze di approvvigionamento, anche e soprattutto per il Ticino», comunica l'ASTAG, citata dalla RSI.

In particolare, l'associazione chiede l'apertura temporanea della strada del Passo del San Gottardo ai camion con rimorchio, la temporanea revoca del divieto di circolazione notturna nel traffico transalpino e l'aumento del limite di peso da 40 a 44 tonnellate.

Inoltre, riporta l'emittente di Comano, viene proposto che il traffico internazionale venga deviato in Austria e in Francia e ai valichi di frontiera si potrebbe attuare un «dosaggio», in tal modo i mezzi pesanti non rischiano di restare bloccati nel Paese.

Swisstxt / Red