Le due vittime ritrovate negli ultimi giorni sono state formalmente identificate: si tratta di un 67enne del Locarnese e di una 61enne cittadina svizzera domiciliata nel Canton Basilea Campagna

Il bilancio è di 5 morti. ll numero dei dispersi scende a due.

Le pessime previsioni meteo per il fine settimana hanno indotto le autorità a stabilire lo sfollamento di gran parte della Valle Bavona, già oggi, venerdì, tramite elicottero. Sabato seguirà lo sfollamento di parte della Valle Lavizzara.

In caso di ulteriori forti precipitazioni, la strada cantonale sarà chiusa ad Airolo per permettere all'acqua del riale Valascia di defluire verso il fiume Ticino.

Da venerdì mattina riprendono tutte le corse dei battelli della società SNL nel Lago Maggiore.

La balneazione nei fiumi e nei torrenti del Sopraceneri richiede prudenza. Lo dice la Commissione cantonale di «Acque sicure».

È invece sempre in vigore il divieto di balneabilità per la Maggia e per le rive dove ci sono dei detriti ad Ascona, Tenero e Locarno.

Il fiume giovedì è stato setacciato grazie all'intervento di circa 100 soccorritori, arrivati anche dall'Italia, con l'uso pure di 15 cani fino al Verbano, ma non sono state trovate altre salme.

L'esercito, già presente con un Super Puma e tre elicotteri per le ricerche, è pronto ad entrare in azione per costruire il ponte d'emergenza, non appena arriverà il via libera dagli ingegneri cantonali. Non si conosce però ancora una data d'inizio dei lavori per la posa del ponte d'emergenza.