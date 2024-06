Un'immagine che arriva dalla frazione di Sorte, colpita venerdì dall'alluvione. KEYSTONE

La donna oggi, martedì, ha potuto rientrare per mezz’ora nella sua casa che venerdì è stata colpita dalla colata di detriti.

SwissTXT / red Sara Matasci

«La situazione è davvero tragica»: a dirlo è un'abitante di Sorte, che venerdì sera, assieme alla famiglia, ha dovuto lasciare la sua casa che è stata colpita dalla colata di detriti.

Martedì mattina ha potuto rientrare per la prima volta nell’abitazione, ma soltanto per poco più di mezz’ora, il tempo necessario per recuperare il minimo indispensabile. «La casa è piena di fango, tranne l’ultimo piano, e c’è un odore molto sgradevole», ha raccontato ai microfoni del Quotidiano della RSI.

La colata è arrivata quando la famiglia - con tre ragazzi di 10, 13 e 17 anni - aveva appena finito di cenare. «In casa il tavolo è ancora apparecchiato», dice, e ricorda quindi quanto accaduto: «Ci siamo alzati perché abbiamo sentito un rumore stranissimo. E poi abbiamo visto una valanga di fango e roccia, altre case che sono state spazzate via».

Il paesaggio che conoscevano è completamente cambiato

Quella sera il paesaggio che conoscevano è completamente cambiato, in pochi istanti. «Quando ci hanno portati via con l’elicottero della REGA, ci sembrava di essere su un altro mondo».

La loro abitazione ha resistito all’impatto del materiale. «La casa dietro alla nostra ha fatto, diciamo, da paraurti. Siamo stati davvero fortunati: poteva andare molto peggio».

Ora per loro si tratterà di voltare pagina, perché in seguito al disastro vissuto sulla loro pelle, la famiglia intende trasferirsi altrove. «Adesso siamo alloggiati in un bed and breakfast della zona, poi dovremo trovare un’abitazione adatta alla nostra famiglia».