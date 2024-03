Da ora le casse malati pagano pure l'antidiabetico dimagrante Wegovy

Da marzo le casse malati coprono i costi del farmaco antidiabetico usato per la perdita di peso Wegovy. KEYSTONE

Da marzo le casse malati coprono i costi farmaco antidiabetico usato per la perdita di peso Wegovy. L'obiettivo è quello di contrastare la strozzatura dell'offerta, che pone problemi soprattutto alle persone diabetiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Le casse malati coprono dal marzo di quest'anno i costi del farmaco Wegovy.

Questo dovrebbe alleviare la situazione di approvvigionamento dei diabetici per il medicinale con analogo principio attivo Ozempic.

Si prevedono costi aggiuntivi di milioni per le casse malati. Mostra di più

La domanda degli antidiabetici dimagranti Ozempic, Saxenda e Wegovy è stata enorme da quando sono stati lanciati in Svizzera lo scorso anno. Tanto che i produttori sono alle prese con problemi di approvvigionamento, che è particolarmente problematico per i diabetici: i farmaci, originariamente sviluppati per trattare il diabete, sono sempre più scarsi.

Le punture, che si possono fare da soli con una penna, frenano anche l'appetito aiutando così a perdere peso. Di conseguenza sempre più persone desiderano diminuire la propria massa corporea in questo modo.

Dopo Ozempic e Saxenda, dal marzo 2024 le casse malati coprono i costi di Wegovy, un altro farmaco per il diabete usato per perdere peso. Si tratta di una buona notizia per i diabetici, come ha dichiarato a «SRF» Gabriela Giacometti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): «Si può ipotizzare che in futuro per il trattamento dell'obesità grave verranno prescritti Saxenda e Wegovy e non più Ozempic». Questo dovrebbe migliorare la situazione delle persone affette dal diabete che trattano con Ozempic.

Costi elevati per l'assicurazione di base

In Svizzera solo le persone in sovrappeso grave o molto grave ricevono una prescrizione per questo tipo di farmaci. Per ottenerla devono seguire una dieta e fare esercizio fisico. Il trattamento con queste iniezioni dimagranti costa circa 190 franchi al mese.

Mentre l'UFSP stima che l'impatto dei costi sull'assicurazione di base si aggiri intorno ai 100 milioni di franchi, Matthias Müller dell'associazione delle casse malati Santésuisse ha dichiarato a «SRF» che la cifra è molto più alta: «Prevediamo costi aggiuntivi di almeno 300 milioni di franchi all'anno se solo il 2% di tutti gli adulti assume Wegovy». Questo non include i costi dei medici e di altri trattamenti.

Secondo l'UFSP, l'11-13% degli adulti è in grave sovrappeso.

I costi potrebbero diminuire perché meno persone soffriranno di malattie secondarie causate dall'obesità. I dati dell'UFSP dimostrano che quest'ultime, come ad esempio le malattie cardiovascolari, gli infarti, il diabete mellito e il cancro, si riducono notevolmente con la perdita di peso.