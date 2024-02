Il farmaco Wegovy della Novo Nordisk, per il trattamento del diabete, ma usato anche per perdere peso, è disponibile anche in Svizzera da novembre. L’azienda farmaceutica danese ora vuole aumentarne la produzione. IMAGO/NTB

Il farmaco Wegovy della Novo Nordisk, creato per il trattamento del diabete, ma ora usato anche per perdere peso, è disponibile da novembre anche in Svizzera. Secondo la direttrice della filiale elvetica dell'azienda farmaceutica danese Anne Mette Wiis Vogelsang la domanda è elevata: per questa ragione si prevede di aumentarne la produzione.

Inizialmente il produttore danese Novo Nordisk si è affidato a una quantità limitata e ridotta del farmaco, riservata ai pazienti che necessitano di cure mediche.

In Svizzera l'11% della popolazione soffre di obesità e il 31% è in sovrappeso, come rivela la general manager della filiale elvetica dell'azienda farmaceutica Anne Mette Wiis Vogelsang.

Di conseguenza, il fabbisogno del farmaco è elevato: si prevede dunque di aumentarne la produzione. Mostra di più

Dopo i diversi resoconti dei media sui rallentamenti nella fornitura in Svizzera dei due antidiabetici usati per dimagrire, Ozempic e Saxenda, dovrebbe essere consegnato un altro farmaco: a confermarlo è Anne Mette Wiis Vogelsang, direttrice della filiale elvetica della società farmaceutica danese Novo Nordisk, che ha annunciato in un'intervista a «CH Media» che hanno intenzione di accelerare la produzione di Wegovy.

Il medicamento ha un buon potenziale in questo Paese: «In Svizzera l'11% della popolazione soffre di obesità e il 31% è in sovrappeso. Di conseguenza il bisogno è grande, anche se non come in altri mercati, come ad esempio negli Stati Uniti».

Inizialmente in Svizzera è stata distribuita una quantità minore del farmaco. Il numero limitato e controllato è destinato esclusivamente ai pazienti che hanno necessità di cure mediche.

Il riscontro che l’azienda farmaceutica riceve da medici e farmacie è però incoraggiante. «Chi ha davvero bisogno di Wegovy, lo riceverà. Questa è la cosa più importante per noi», afferma Wiis Vogelsang nell'intervista a «CH Media».

La produzione dovrebbe essere incrementata

Al momento i medici elvetici prescrivono il farmaco solo a persone che soffrono di obesità o di un elevato sovrappeso e che presentano almeno una comorbidità (in medicina la presenza contemporanea di due o più patologie, ndr). «Raccomandiamo l’uso dei nostri medicinali solo nell’ambito della prescrizione. Abbiamo una responsabilità e siamo in contatto con i medici», spiega ancora la direttrice della Novo Nordisk.

Dato che la domanda è così elevata, l'azienda danese vuole rifornire maggiormente e al più presto la Confederazione: «Abbiamo iniziato con piccole quantità e ora stiamo aumentando la produzione». Novo Nordisk vuole garantire che Wegovy arrivi anche ai pazienti.

La general manager della casa farmaceutica sottolinea: «Wegovy mira innanzitutto ad aiutare le persone che soffrono delle gravi conseguenze dell’obesità». Al momento dunque non tutti coloro che lo desiderano possono ottenere il farmaco, ad esempio le persone che vogliono semplicemente perdere peso senza troppi sforzi per motivi di stile di vita.

L'UFSP non ha ancora fissato un prezzo

Il problema che si pone ancora con il medicamento è che per ora non è coperto dall'assicurazione di base e spesso i pazienti devono farsi carico dei costi. La cassa malati decide individualmente a seconda dei casi se coprire la prestazione.

Si sta dunque lavorando per includere Wegovy nell'elenco delle specialità e sono in corso le dovute discussioni con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che fisserà il prezzo solo dopo i chiarimenti. Secondo Wiis Vogelsang, però, questo potrebbe richiedere del tempo: «Ma sono fiduciosa che presto troveremo una soluzione».

Per Novo Nordisk è fondamentale che la LAMal copra tale trattamento antiobesità. «I pazienti con le maggiori esigenze mediche dipendono molto spesso dal rimborso, altrimenti non potrebbero permettersi la terapia», spiega Wiis Vogelsang.

Finché l'UFSP non fisserà il prezzo del farmaco, le casse malati possono decidere autonomamente per chi il trattamento con Wegovy sarà coperto e per chi no.