Gli antidiabetici - come Ozempic e Wegovy - promettono a molte persone in sovrappeso di dimagrire e sono quindi molto richiesti. IMAGO/NurPhoto

I farmaci per il diabete usati per dimagrire sono richiesti anche in Svizzera. Secondo quanto riportato dai media, Ozempic e Saxenda non sono praticamente più disponibili, e un altro medicamento analogo non è coperto dalla cassa malati.

Hai fretta? blue News riassume per te Anche in Svizzera gli antidiabetici utilizzati per dimagrire di diversi produttori sono estremamente apprezzati.

Tra molti dei pazienti affetti da obesità c'è rabbia e frustrazione: infatti i farmaci Ozempic e Saxenda sono difficilmente disponibili in Svizzera.

Un'esperta sospetta che negli Stati Uniti si raggiungano prezzi più alti, motivo per cui anche in questo Paese ci sono problemi di fornitura. Mostra di più

Migliaia di persone speravano che i due farmaci per il diabete Ozempic e Saxenda, che sono usati anche come trattamento dimagrante, venissero finalmente consegnati su larga scala Svizzera.

In realtà è successo il contrario: gli antidiabetici, in genere sotto forma di iniezioni, al momento non sono praticamente più disponibili.

E l'analogo farmaco Wegovy, disponibile da novembre nel Paese, non è ancora rimborsato dalle casse malati, come scrive il «SonntagsZeitung».

«Molte persone sono arrabbiate per la situazione»

I medici riferiscono che le liste di attesa diventano sempre più lunghe. Questo colpisce sempre di più i pazienti affetti da obesità che hanno iniziato il trattamento e devono interromperlo di nuovo.

«Molte persone sono arrabbiate per questa situazione, alcune sono addirittura offensive nei miei confronti», ha detto Susanne Maurer al giornale.

La donna è a capo del Centro per l'obesità e la medicina metabolica di Winterthur, riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dove vengono curati circa 3.000 pazienti. «Una scemenza» è la situazione attuale delle persone affette da diabete e obesità in Svizzera, spiega Maurer.

Solo 150 dosi per 1.000 pazienti

Maurer ha «un intero frigorifero pieno» di Wegovy, l'ultimo farmaco antidiabetico e dimagrante del produttore danese Novo Nordisk entrato nel mercato elvetico. Come riferisce la direttrice però Ozempic e Saxenda, dello stesso produttore, mancano del tutto o sono disponibili solo in piccole quantità.

Circa 1.000 dei pazienti del centro di Winterthur dipendono da Saxenda. E questo mese ne ha ricevuto solo 150 dosi.

È stata quindi costretta a passare a Wegvoy. Questa iniezione contro il diabete e l'obesità costa però ben 100 franchi in più rispetto ai prodotti precedenti e le casse malati non pagano il trattamento. D'altra parte, circa la metà dei pazienti non può permetterselo.

Un portavoce di Novo Nordisk ha confermato alla «Sonntagszeitung» le difficoltà di fornitura: «A causa della forte domanda a livello mondiale, la situazione di consegna globale è tesa, motivo per cui purtroppo non possiamo escludere completamente strozzature nelle consegne a breve termine».

Negli Stati Uniti i prezzi diventano più alti

Maurer ritiene però che il mercato statunitense sarebbe da preferire perché negli Stati Uniti si pagano semplicemente prezzi più alti. Una scatola di Ozempic costa 130 franchi in Svizzera, ma circa 800 franchi nel Paese a stelle e strisce.

Nel frattempo Novo Nordisk non riesce a tenere il passo con la produzione. Dopotutto il valore di mercato azionario della società ha raggiunto un nuovo massimo la settimana scorsa.

Redatto con materiale dell'agenzia stampa SDA.