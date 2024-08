I cambiamenti a settembre sono molti e importanti. Un esempio? Addio alla conosciutissima «Palma del Ticino» Immagine: / Ti-Press

Stiamo per entrare nel mese di settembre, durante il quale avverranno numerosi cambiamenti in Svizzera. blue News vi illustra le novità e gli adeguamenti più importanti in arrivo.

Come successo anche per gli scorsi mesi, anche settembre 2024 vedrà numerosi cambiamenti in Svizzera.

Il divieto di vendita di alcune piante invasive, le regole più severe per le compagnie di assicurazione sanitaria nella ricerca di clienti e l'abbattimento preventivo dei lupi: questi sono solo alcune delle modifiche che entreranno in vigore nel nuovo mese.

blue News vi offre una panoramica dei principali cambiamenti.

Regole più severe per la pubblicità delle assicurazioni sanitarie

Dal 1° settembre, le compagnie di assicurazione malattia non potranno più limitarsi a pubblicizzare i propri prodotti. In particolare, sarà vietato loro di effettuare «chiamate a freddo».

Con la modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale intende porre fine alle chiamate indesiderate da parte degli assicuratori o delle aziende che vi indirizzano i clienti.

Agli assicuratori è ora vietato contattare persone che non sono mai state assicurate presso l'assicuratore o che non lo sono state per più di tre anni.

Il nuovo regolamento prevede inoltre che i broker assicurativi siano obbligati a redigere un protocollo durante la consultazione e a farlo firmare al cliente.

È previsto anche un nuovo limite massimo di compenso per le attività di intermediazione. Gli assicuratori che violano queste regole rischiano una multa fino a 100.000 franchi.

Le piante invasive saranno vietate: addio alla Palma del Ticino

Dal 1° settembre, alcune piante esotiche non potranno essere né regalate né vendute in Svizzera. Pure la loro importazione nel Paese sarà vietata, una volta entrata in vigore la modifica dell'ordinanza adottata dal Consiglio federale.

Il Consiglio Federale vuole fermare l'ulteriore diffusione del ciliegio selvatico in Svizzera e per questo motivo emette un divieto di vendita.

Le piante interessate sono il lauroceraso (usato ancora come siepe in diversi giardini ticinesi), l'arbusto delle farfalle (Buddleia), l'albero delle campanule e le mimose.

Anche la ormai celebre e iconica «Palma del Ticino» (Palma di Fortune, Palma cinese) sarà vietata alla vendita. Al Sud delle Alpi è molto diffusa, anche perché tollera bene il freddo (fino a -15 gradi), soprattutto nei luoghi turistici. Ma causa molti danni ai boschi indigeni.

Tutte le piante già presenti nei giardini non sono interessate dal divieto.



Con il nuovo regolamento, il Governo ha dato seguito a una richiesta parlamentare. Ha inoltre esteso il cosiddetto divieto di manipolazione. Ciò significa che una serie di piante invasive ed esotiche non possono più essere utilizzate. Non possono essere immesse sul mercato, piantate o propagate.

Il divieto si applica, tra l'altro, all'albero del paradiso, all'ambrosia e all'ambrosia gigante. L'obiettivo delle misure è impedire che le specie interessate si diffondano e causino danni all'ambiente.

Le FFS introducono le bodycam



Da settembre, le FFS introdurranno in tutta la Svizzera le cosiddette bodycam per gli agenti della polizia dei trasporti. Le videocamere indossate sul corpo hanno lo scopo di attenuare i conflitti e contribuire alla sicurezza dei viaggiatori e dei dipendenti.

Le FFS hanno annunciato che ogni pattuglia sarà dotata di almeno una bodycam. In totale ne saranno acquistate 100. La polizia dei trasporti è dislocata in tutta la Svizzera con oltre 200 agenti nelle aree dei trasporti pubblici e sui treni.

Treni ogni mezz'ora sull'asse del Gottardo

Con la riapertura della galleria di base del Gottardo a settembre, le FFS introdurranno un servizio completo ogni mezz'ora sull'asse. Inizialmente era previsto per dicembre 2023, ma è stato necessario rimandarlo a causa dell'incidente nella galleria.

Inoltre, i treni diretti a Bologna e a Genova, l'EC Basilea-Lucerna-Milano e il treno trinazionale Francoforte-Zurigo-Milano riprenderanno a circolare a partire da settembre, come hanno annunciato negli scorsi giorni le FFS.

Secondo la pianificazione attuale, la galleria di base del San Gottardo dovrebbe tornare a funzionare normalmente a partire da settembre.



Nuova legge sulla protezione dei dati

A partire dal 15 settembre, un nuovo quadro normativo sulla protezione dei dati consentirà lo scambio sicuro di dati personali tra la Svizzera e le aziende statunitensi certificate. Il Consiglio federale ha così aggiunto gli Stati Uniti all'elenco dei Paesi con un livello adeguato di protezione dei dati.

In particolare, la certificazione per le aziende statunitensi e un nuovo tribunale statunitense per la protezione dei dati consentiranno in futuro il trasferimento di dati personali dalla Svizzera alle aziende certificate negli Stati Uniti senza ulteriori garanzie.

Abbattimento preventivo dei lupi



A partire dal 1° settembre e fino alla fine di gennaio, i Cantoni possono nuovamente ottenere l'approvazione del Consiglio federale per gli abbattimenti preventivi di lupi. Ciò significa che i grandi predatori possono essere uccisi ancor prima che causino danni.

Il Cantone dei Grigioni ha annunciato a metà agosto l'intenzione di eliminare due terzi di tutti i giovani lupi di quest'anno e due interi branchi in autunno e in inverno. In totale, sono coinvolti almeno 35 dei circa 120 esemplari che vivono nei Grigioni.

Il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore la base giuridica per gli abbattimenti preventivi - che fa parte della legge sulla caccia rivista - per un periodo limitato nel novembre 2023 e ha modificato contemporaneamente la relativa ordinanza.

Ciò significa che era possibile sparare già tra il 1° dicembre dello scorso anno e il 31 gennaio 2024. In questo periodo sono stati abbattuti circa 50 animali.

La Confederazione aumenta il contingente di animali importati

A partire dal 1° settembre, il contingente di uova importate sarà aumentato di 7.500 tonnellate, per arrivare a 24.928 entro la fine dell'anno. Ciò corrisponde a un aumento del 43%. Il Governo ha approvato la richiesta del settore delle uova all'Ufficio federale dell'agricoltura a metà agosto.

L'obiettivo è quello di garantire ai consumatori l'approvvigionamento di uova per i prossimi mesi, dato che la domanda rimane elevata.

Ogni anno, 17.428 tonnellate di uova da tavola possono essere importate a dazio ridotto. Nell'anno in corso, la metà di questo contingente tariffario parziale era già esaurito alla fine di aprile 2024, tre settimane dopo Pasqua. Alla fine di luglio, rimaneva meno del 20% del contingente.

