Proprio come Vladimir Putin: anche gli svizzeri diffondono i suoi messaggi di propaganda. Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Il guerrafondaio Zelensky e la lotta di Mosca per la pace in Europa? Questi messaggi vengono diffusi anche dagli svizzeri. Gli esperti chiedono una maggiore consapevolezza della propaganda russa.

Hai fretta? blue News riassumono per te Un'indagine fatta da alcuni media mostra che pure alcuni cittadini svizzeri stanno diffondendo la propaganda russa sulla guerra in Ucraina, tra cui un ex membro del consiglio di amministrazione dell'UDC di Münchenstein (Basilea Campagna)

Ha lasciato la sezione UDC sotto la pressione dell'opinione pubblica dopo aver applaudito il referendum russo nell'Ucraina orientale, che ha violato il diritto internazionale.

Gli esperti chiedono una maggior consapevolezza della propaganda di Putin in Svizzera. Più la società è divisa, più diventa visibile. Mostra di più

Il caso di un influencer residente a Zugo che ha diffuso la propaganda di Putin attraverso i social media ha sconvolto la Svizzera.

Anche il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è convinto che un videoclip virale proveniente dal Canton Argovia, che aveva lo scopo di fomentare la paura dei migranti, fosse una campagna di propaganda mirata.

Pure persone apparentemente normali in Svizzera diffondono però la propaganda russa sui social media, come riporta il quotidiano Tages-Anzeiger. Ad esempio, un gruista che lavora per un'impresa edile della Svizzera centrale e che nel tempo libero diffonde i messaggi di Putin. Ha una bandiera russa e il logo della forza mercenaria Wagner sulla giacca.

I propagandisti di Putin in Svizzera

L'uomo con il poco discreto pseudonimo di «Vladimir333618» si rivolge al suo pubblico quasi quotidianamente via video su Telegram e Tiktok. Commenta soprattutto la guerra in Ucraina. Secondo lui, i guerrafondai sono a Kiev, il che corrisponde alla visione del governo russo.

Anche Wilhelm Wyss, ex membro del consiglio di amministrazione dell'UDC di Münchenstein, è attivo online a favore della parte russa. «È una vera vergogna che il nostro Consiglio federale dia il benvenuto al corrotto guerrafondaio Zelensky invece di schierarsi con i liberatori russi che ogni giorno danno la vita per la pace in Europa. Con messaggi come questi, gli svizzeri diffondono anche la propaganda russa online», scrive in un articolo.

Secondo i media, Wyss ha lasciato la sezione dell'UDC per evitare l'espulsione, che era stata richiesta dopo che aveva applaudito i risultati del referendum in Ucraina orientale, che ha violato il diritto internazionale («Un duro colpo per i globalisti»). Recentemente, Wyss ha fondato, insieme a persone che la pensano come lui, l'Associazione per l'amicizia russo-svizzera, per la quale lavora come portavoce.

«La propaganda russa mira a dividere la società»

La propaganda russa sui social media è diventata di recente «più visibile e più efficace», afferma Mykola Makhortykh dell'Istituto per gli studi sulla comunicazione e sui media del giornale. Studia la manipolazione su Internet e afferma: «La propaganda russa mira a dividere la società». Più una società è divisa, più la propaganda diventa visibile, spiega Makhortykh.

Insieme alla collega Aleksandra Urman sta indagando sulla propaganda del Cremlino sui social media. Il ricercatore chiede una maggiore consapevolezza del fatto che la Russia e altri regimi cercano attivamente di influenzare l'opinione pubblica. È necessario riflettere in modo critico su quali interessi e valori vengono promossi: «Si tratta di qualcosa che è in linea con i valori svizzeri come la democrazia e la libertà di parola, o è il contrario?».

È improbabile che Wyss, l'attivista pro Putin, se lo chieda. Quando gli è stato domandato il suo punto di vista sulla guerra in Ucraina, ha dichiarato al quotidiano Tages-Anzeiger di essere convinto che si tratti solo di un «intervento in una guerra civile causata dagli Stati Uniti».