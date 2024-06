Il politologo: «La provocazione di Aeschi è stata fatta deliberatamente»

Due agenti di polizia conducono il capogruppo dell'UDC Thomas Aeschi lontano dal luogo dell'incidente. Foto: Screenshot X/Thomas Aeschi/Nau

I consiglieri nazionali dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber si scontrano con agenti di polizia a Palazzo federale. Scandalo o provocazione deliberata? Due esperti analizzano la situazione per blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te L'incidente a Palazzo federale, in cui i consiglieri nazionali dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber hanno cercato di superare una scalinata nonostante gli agenti di polizia lo volevano impedire, ha scatenato un'enorme reazione da parte dei media.

L'analista politico Mark Balsiger sospetta che si tratti di una mossa calcolata: i parlamentari volevano deliberatamente creare scompiglio.

Esiste un filmato dell'incidente. Per il consulente di comunicazione Marcus Knill, anche l'impatto delle immagini gioca un ruolo fondamentale. Mostra di più

Mercoledì mattina, durante la visita del presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk a Palazzo federale, si è verificato un incidente: due parlamentari dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber volevano scendere una scala bloccata e sono stati fermati dagli agenti della polizia federale.

C'è stata una «colluttazione», dice Georg Humbel, giornalista della «NZZ am Sonntag», che si trovava sul posto. Aeschi ha dichiarato a blue News che non voleva sfondare il blocco della polizia: «La mia unica preoccupazione è che il lavoro parlamentare ha la priorità nel Parlamento federale».

In quanto leader del gruppo parlamentare dell'UDC, Thomas Aeschi è un volto noto. L'incidente è stato quindi ripreso da quasi tutti i media. Numerose sono state anche le reazioni sui social. È possibile che Aeschi abbia deliberatamente provocato l'incidente per suscitare scalpore? «Sì, è possibile», dice il consulente di comunicazione Marcus Knill a blue News.

Knill non può dire con certezza se Aeschi abbia agito deliberatamente. Ma, è certo: «In linea di principio, la provocazione è spesso un vantaggio per i politici perché fa parlare di loro». Perché anche le cattive relazioni pubbliche sono buone relazioni pubbliche. «Si tratta di attirare l'attenzione».

«15 secondi di fama»

L'analista politico Mark Balsiger è più specifico su X: «I consiglieri nazionali Aeschi e Graber si sono appena cimentati nei '15 secondi di fama' di Andy Warhol a Palazzo federale».

Interpellato da blue News, Balsiger aggiunge: «A Palazzo federale ci sono diverse scale e ascensori per cambiare piano». Chiunque sia ragionevolmente attento vedrà la folla abbastanza presto e sarà in grado di evitarla,soprattutto perché la visita di Stato era già nota al Parlamento.

«"Possiamo supporre che questa provocazione sia stata lanciata deliberatamente». Aeschi e Graber forse, in questo modo, stavano protestando contro la visita di Stefantschuk.

Un incidente del genere è efficace dal punto di vista mediatico «e i politici ne approfittano per attirare l'attenzione sulle loro reali preoccupazioni».

Questo non è il primo incidente nel Parlamento federale in cui esponenti dell'UDC fanno notizia in relazione all'Ucraina: quasi esattamente un anno fa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto al Parlamento svizzero in collegamento video.

L'UDC boicottò l'evento perché riteneva che l'apparizione di Zelensky mettesse a rischio la neutralità. È stato proprio Thomas Aeschi a tentare di impedire l'apparizione nel periodo precedente l'evento, presentando una mozione d'ordine.

L'effetto dell'immagine

Ci sono immagini sfocate del cellulare dell'incidente. Lo stesso Aeschi ha postato un video su X.

Anche Marcus Knill attribuisce particolare importanza all'effetto dell'immagine: «Se si vedesse il signor Aeschi perdere i nervi e diventare violento, questo non lo farebbe apparire resistente alle crisi».

Secondo il consulente di comunicazione, però, è probabile che si diffonda una percezione positiva, soprattutto tra le persone vicine all'UDC: «Il signor Aeschi ha il coraggio di affermarsi».

Per Knill, non si capisce perché l'agente di polizia coinvolto e Thomas Aeschi non abbiano comunicato meglio tra loro. Questo avrebbe potuto evitare l'incidente. Ma probabilmente questo non avrebbe giovato agli interessi di Aeschi.