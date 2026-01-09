La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Giovedì 4 luglio 2024, alcune persone ispezionano le case distrutte da una massiccia frana a Fontana, nella Val Bavona, nella Valle Maggia, nel sud della Svizzera. Le violente tempeste e le piogge torrenziali dello scorso fine settimana hanno causato la morte di cinque persone nella Val Maggia e nelle valli laterali del Ticino. Immagine: KEYSTONE

Il rogo a Crans-Montana è uno dei peggiori disastri della storia svizzera: uno sguardo al passato mostra quanto sia straordinaria la portata della tragedia.

Hai fretta? blue News riassume per te L'incendio di Crans-Montana ha causato 40 morti e 116 feriti.

Si tratta di uno dei più grandi roghi della storia della Svizzera.

Una panoramica di alcuni dei peggiori drammi avvenuti nel nostro Paese dallo scoppio del deposito di munizioni di Mitholz nel 1947 fino alle alluvioni in Mesoclina e Alta Valle Maggia del 2024 che causarono nove morti e due persone ancora disperse al Sud delle Alpi. Mostra di più

2024 - Le alluvioni in Mesolcina, Alta Vallemaggia e Vallese

La sera di venerdì 21 giugno 2024 la Mesolcina è stata colpita da forti temporali che hanno causato colate detritiche che hanno ucciso due persone. UNa risolta tutt'ora dispersa. I danni sono ingenti.

Solo una settimana dopo, nella prima parte della notte tra sabato 29 giugno 2024 e domenica 30 giugno 2024 si sono verificate precipitazioni temporalesche molto intense, causando un devastante evento alluvionale nell’Alta Vallemaggia.

Le forti precipitazioni hanno innescato ondate di piena e colate detritiche anche di grandi dimensioni, le quali hanno causato danni gravi ed estesi. Il ponte a Visletto, a Cevio, che collega la parte alta della valle al resto del mondo, è spazzato via. Restano così isolate la Val Bavona e la Lavizzara.

Il numero di vittime è molto alto, ben sette morti e una persona tutt'ora data per dispersa.

Nella stessa notte anche il Vallese è stato coplito da piogge intense, esondazioni di fiumi e colate detritiche. Il bilancio è di un morto e un disperso.

2018 - Schianto di un «Ju 52» nei Grigioni

Il 4 agosto 2018, uno storico Junkers Ju 52 si è schiantato sulle montagne vicino a Flims.

L'aereo stava effettuando un volo turistico con 20 persone a bordo quando è precipitato quasi verticalmente su un terreno accidentato. Tutti gli occupanti, 17 passeggeri e tre membri dell'equipaggio, sono morti.

L'incidente ha scatenato un dibattito sulla sicurezza dei voli turistici storici. Di conseguenza, le operazioni di volo della Ju-Air sono state sospese e le norme per i voli nostalgici con passeggeri a bordo di aerei storici sono state inasprite.

2012 - Il dramma del pullman a Sierre, in Vallese

Un pullman che trasportava scolaresche dal Belgio si è schiantato in una galleria vicino a Sierre, Vallese, nel 2012. Immagine: Keystone/Laurent Gillieron

Il 13 marzo 2012, nel tunnel vicino a Sierre, si è verificato uno dei peggiori incidenti stradali della storia svizzera.

Un pullman che trasportava scolari provenienti dal Belgio si è schiantato frontalmente contro la parete di un tunnel. 28 persone sono morte, tra cui 22 bambini, e altre 24 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L'incidente ha scosso la Svizzera e ha suscitato sgomento in tutta Europa.

Le cause dell'incidente non sono mai state chiarite in modo definitivo. Sono stati indagati difetti tecnici, problemi di salute dell'autista o un errore operativo, ma non sono stati confermati in modo chiaro.

Il dramma dell'autobus di Sierre ha però portato a intensificare le discussioni sulla sicurezza degli automezzi, delle infrastrutture delle gallerie e del trasporto scolastico.

2008 - Incidente di rafting nella Kander, nel Canton Berna

Nel giugno 2008, un tragico incidente sul fiume Kander, nel canton Berna, causò la morte di cinque soldati dell'esercito, in un'esercitazione di team building, con due gommoni ribaltati tra le rapide, durante un corso di ripetizione.

Nel dramma rimasero feriti altri cinque militi, tra cui il comandate di compagnia che aveva organizzato l'esercizio, non inizialmente previsto.

La giustizia militare lo ha condannato nel 2010 a 18 mesi di detenzione con la condizionale poiché ritenuto colpevole di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e ripetuta inosservanza di prescrizioni di servizio. Il capitano è stato estromesso dall'esercito.

2006 - Incidente stradale nel tunnel della Viamala, nei Grigioni

Un pullman si è scontrato con un veicolo in arrivo nel tunnel della Viamala e ha preso fuoco. Immagine: Keystone

Il 12 novembre 2006 si è verificato un grave incidente stradale nel tunnel della Viamala sulla A13, vicino a Thusis, nel Canton Grigioni.

Un pullman si è scontrato con un veicolo e ha preso fuoco. Nove persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L'incidente è uno dei più gravi avvenuti in Svizzera in una galleria.

L'incidente ha suscitato un nuovo dibattito sulla sicurezza nei trafori stradali, in particolare sulla lotta antincendio, sulle vie di fuga e sui sistemi di ventilazione.

2005 - Incidente mortale di un bus vicino a Orsières, in Vallese

Il 19 giugno 2005, un pullman è precipitato per circa 150-200 metri da un ripido terrapieno nei pressi di Orsières, sulla strada per il Gran San Bernardo.

Per motivi ancora poco chiari, il bus è uscito dalla strada di montagna e si è ribaltato più volte prima di arrestarsi sul terreno accidentato. Il mezzo viaggiava con un gruppo turistico straniero.

Dodici persone sono morte e numerosi altri passeggeri sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Tra le vittime anche dei bambini.

2004 - Crollo di un soffitto a Gretzenbach, a Soletta

Il crollo di un soffitto ha seppellito dieci vigili del fuoco in un parcheggio sotterraneo. Immagine: Keystone

Il 27 novembre 2004, a Gretzenbach, Soletta, si è verificato uno dei più tragici incidenti antincendio della storia svizzera: mentre si combatteva contro il rogo di un veicolo in un parcheggio sotterraneo, il soffitto in cemento è improvvisamente crollato, seppellendo dieci pompieri. Tre di loro si salvarono, ma sette morirono a causa del crollo.

L'inchiesta giudiziaria ha individuato come cause degli errori di costruzione, difetti strutturali e un carico di terra eccessivo.

2001 - Incidente Crossair a Bassersdorf, a Zurigo

Il 24 novembre 2001, un aereo Crossair si è schiantato nella foresta durante l'avvicinamento. Immagine: Keystone

Il volo Crossair 3597 era un volo di linea da Berlino-Tegel a Zurigo. L'Avro RJ100 si è schiantato il 24 novembre 2001 durante l'avvicinamento alla pista 28, a circa cinque chilometri dall'aeroporto di Bassersdorf (ZH), dopo aver urtato degli alberi.

Secondo l'Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) dell'epoca, la causa principale dell'incidente fu che l'aereo non aveva raggiunto la quota minima di discesa prescritta.

Delle 33 persone a bordo, 24 sono morte, tra cui il pilota, il copilota, la cantante Melanie Thornton e due membri del gruppo pop Passion Fruit.

L'inchiesta rivelò che l'incidente era dovuto a una catena di errori umani e organizzativi.

2001 - Rogo nel tunnel stradale del Gottardo

Alle 9h39 della mattina del 24 ottobre 2001 due camion si scontrano a poco più di un chilometro dall'entrata ticinese della galleria del San Gottardo. Un camionista ubriaco, da poco entrato nel tunnel, ha invaso la corsia opposta provocando il frontale. Nell'incidente sono morte 11 persone. KEYSTONE

Un grave incendio è scoppiato in seguito a una collisione frontale tra due camion. Uno dei due mezzi pesanti ha invaso la corsia di marcia opposta. Le cabine dei conducenti si sono incastrate, un serbatoio si è rotto, il gasolio è fuoriuscito e un cortocircuito ha provocato l'incendio.

Le centinaia di pneumatici carichi su uno dei due camion hanno preso fuoco e il calore è salito a oltre 1'200 gradi. Sono morte 11 persone.

Il Gottardo è rimasto chiuso per mesi, i concetti di sicurezza per le gallerie stradali sono stati radicalmente rivisti.

1999 - Incidente di canyoning nel Saxetbach, nel canton Berna

Una squadra di soccorso cerca i turisti dispersi nel Saxetbach. Immagine: Keystone/Alessandro della Valle

Il 27 luglio 1999, nel Saxetbach, vicino a Interlaken, si verificò uno dei peggiori incidenti nell'ambito di attività ricreative della storia svizzera.

Un gruppo internazionale di turisti che praticavano il canyoning fu sorpreso da un'improvvisa alluvione nella stretta gola. 21 persone persero la vita, tra cui partecipanti provenienti da diversi Paesi.

La tragedia ha avuto conseguenze per il turismo all'aria aperta. I concetti di sicurezza, il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e i requisiti di autorizzazione per i fornitori di canyoning sono stati notevolmente rafforzati in Svizzera.

1999 - La tempesta «Lothar» travolge la Svizzera

La tempesta «Lothar» ha causato ingenti danni dopo il Natale 1999. (foto d'archivio) Immagine: sda

Il 26 dicembre 1999, l'uragano Lothar si abbatté con forza sulla Svizzera. In poche ore, venti fino a 200 km/h attraversarono il Paese e causarono danni enormi.

14 persone persero la vita e centinaia rimasero ferite. È stata una delle peggiori tempeste del XX secolo nell'Europa centrale.

1994 - Incidente ferroviario alla stazione di Däniken, a Soletta

Il 21 marzo 1994 si verificò un grave incidente alla stazione di Däniken (SO): una gru edile in fase di manutenzione si sporse nell'area dei binari mentre passava un treno espresso delle FFS.

La fiancata del treno fu squarciata, 9 persone morirono e altre 19 rimasero ferite.

1990 - Incidente aereo vicino a Zurigo

Il 14 novembre 1990, un aereo passeggeri della compagnia aerea italiana Alitalia si schiantò durante l'avvicinamento all'aeroporto di Zurigo-Kloten. L'aereo McDonnell Douglas DC-9 stava coprendo la tratta da Milano - Zurigo.

A causa di un guasto all'ILS (Instrument Landing System) e la conseguente errata indicazione dell'altitudine al comandante, l'aereo stava volando troppo basso ed è finito contro la collina di Stadlerberg, poco prima dell'atterraggio, nei pressi di Weiach (ZH).

Tutte le 46 persone a bordo - 40 passeggeri e sei membri dell'equipaggio - perirono nell'incidente.

1986 - Disastro chimico di Schweizerhalle, a Basilea

L'acqua del Reno divenne rossa dopo l'incidente. Immagine: Screenshot SRF

La notte del 1° novembre 1986, un grave incendio scoppiò in un magazzino dell'azienda chimica Sandoz nella zona industriale di Schweizerhalle.

L'incendio sprigionò tonnellate di pesticidi, erbicidi e coloranti, che entrarono nel Reno con l'acqua di spegnimento. La vita nel Reno fu spazzata via per diverse centinaia di chilometri e ci vollero anni prima che il fiume si riprendesse, come ha riferito l'Ufficio federale per l'ambiente nel 2016.

Le sostanze inquinanti contaminarono il Reno da Basilea fino alla Germania e ai Paesi Bassi. Fu necessario chiudere le prese d'acqua potabile e ad alcune persone fu chiesto di evitare il contatto con il fiume.

1982 - Incidente ferroviario a Pfäffikon, a Zurigo

Il 12 settembre 1982, un pullman proveniente dalla Germania fu speronato da un treno regionale a un passaggio a livello vicino a Pfäffikon ZH, dove la barriera era azionata manualmente e non abbassata. Immagine: Keystone

Il 12 settembre 1982, al passaggio a livello Matte di Pfäffikon, nel cantone di Zurigo, si verificò uno dei più gravi incidenti stradali della Svizzera del dopoguerra.

Nel primo pomeriggio, un treno regionale delle FFS colpì un pullman che trasportava membri di una società sportiva tedesca, perché le barriere del passaggio a livello a comando manuale erano state riaperte per errore dopo il ritardo di un treno.

La collisione causò la morte di 39 viaggiatori del pullman, solo due sopravvissero allo schianto.

La causa: un errore umano.

1980 - Incendio di un hotel a Pontresina, nei Grigioni

La notte del 28 febbraio 1980, un incendio devastante scoppiò in un hotel di Pontresina. La combustione scoppiò nelle prime ore del mattino, quando molti ospiti stavano dormendo nelle loro stanze. Dodici persone persero la vita e molte altre rimasero ferite. L'incendio è uno dei più gravi incidenti alberghieri in Svizzera.

Il caso portò a norme di sicurezza antincendio più severe per gli hotel, in particolare nelle regioni turistiche.

1973 - Disastro aereo a Hochwald, a Soletta

Il 10 aprile 1973, a Hochwald, nel cantone di Soletta, si verificò uno dei peggiori disastri aerei della storia svizzera.

Un aereo charter britannico deviò fuori rotta durante l'avvicinamento all'aeroporto di Basilea sotto una fitta nevicata e si schiantò su un pendio boscoso. Tutte le 108 persone a bordo rimasero uccise. La maggior parte delle vittime erano donne di Bristol che stavano facendo una gita di un giorno alla fiera di Basilea.

Il disastro si verificò in condizioni meteorologiche estreme e con un'elevata pressione temporale. Le indagini successive rivelarono che c'erano stati problemi di navigazione e che l'equipaggio aveva preso diverse decisioni sbagliate.

1972 - Incidente della funivia di Betten/Bettmeralp, in Vallese

L'incidente della funivia di Betten, nel Canton Vallese, fotografato il 13 luglio 1972, il giorno dopo. Immagine: Keystone/Photopress-Archiv/Hans Gabriel

Il 12 luglio 1972, nei pressi di Betten, si verificò uno dei più gravi incidenti funiviari della Svizzera.

Intorno alle 19:00, una cabina che trasportava 14 persone e un carico di ghiaia stava risalendo dalla stazione a valle di Betten verso la stazione intermedia di Bettmeralp quando, dopo poche centinaia di metri, il cavo si spezzò. La cabina precipitò nel vuoto. Undici persone morirono sul colpo.

Solo due adolescenti sopravvissero miracolosamente alla catastrofe, riportando gravi ferite. Un uomo tentò di salvarsi all'ultimo secondo saltando fuori dalla gondola in caduta: anche lui morì.

1971 - Incendio all'ospedale psichiatrico universitario di Zurigo

La notte del 6 marzo 1971, un incendio devastante scoppiò all'Ospedale Psichiatrico Universitario di Zurigo.

L'incendio scoppiò in un'area chiusa del reparto e si propagò rapidamente. 28 pazienti persero la vita, molti dei quali soffocati dalle esalazioni del fumo. È stato uno dei più gravi incidenti di incendio in una struttura sanitaria svizzera.

Particolarmente tragico: molte porte erano chiuse a chiave, come era consuetudine nelle cliniche psichiatriche dell'epoca. Di conseguenza, molti pazienti non poterono uscire dalle loro stanze. Il disastro ebbe conseguenze di vasta portata. Portò a un ripensamento radicale della sicurezza antincendio negli ospedali e nelle case di cura in tutta la Svizzera.

1970 - Attentato al volo Swissair

Il 21 febbraio 1970, a bordo del volo Swissair 330, esplose una bomba. L'aereo era in rotta da Zurigo a Tel Aviv e poco dopo il decollo un ordigno esplose nella stiva.

Il pilota tentò di tornare all'aeroporto di Zurigo, ma l'aereo si schiantò vicino a Würenlingen, nel cantone di Argovia. Il Fronte Popolare Palestinese (PFLP) rivendicò la responsabilità dell'attacco.

Tutte le 47 persone a bordo - 38 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio - rimasero uccise. È stato l'attacco più letale nella storia dell'aviazione svizzera fino a oggi.

1970 - Incidente da valanga a Reckingen, in Vallese

Il 24 febbraio 1970, il villaggio vallesano di Reckingen, nel Goms, fu colpito da una devastante valanga di polvere.

La valanga spazzò via tutto ciò che incontrava, seppellendo strade, case e persone. 30 persone persero la vita e molte altre rimasero ferite. Fu uno dei peggiori incidenti da valanga avvenuti in Svizzera nel XX secolo.

1965 - Crollo del ghiacciaio sul Mattmark, in Vallese

Il 30 agosto 1965, uno dei peggiori incidenti industriali della storia svizzera si verificò sopra il cantiere del lago artificiale del Mattmark.

Un'enorme sezione del ghiacciaio dell'Allalin si staccò e precipitò verso il cantiere della diga in costruzione sotto forma di valanga di ghiaccio e detriti. 88 persone persero la vita, la maggior parte delle quali erano lavoratori italiani, alloggiati in baracche direttamente nella zona di pericolo.

Il disastro di Mattmark ha avuto conseguenze politiche e sociali di vasta portata. Innescò un intenso dibattito sulla sicurezza sul lavoro, sulla responsabilità dei proprietari degli edifici e sulla protezione dei lavoratori stranieri.

1963 - Collisione tra aerei vicino a Dürrenäsch, nel canton Argovia

Il 4 settembre 1963, un Swissair Caravelle completamente occupato si schiantò nei pressi di Dürrenäsch pochi minuti dopo il decollo, a circa 35 chilometri da Zurigo.

Tutti gli 80 occupanti morirono. 43 delle vittime provenivano dal piccolo villaggio di Humlikon, che perse in un colpo solo circa un quinto della sua popolazione.

1951 - L'inverno delle valanghe

L'inverno del 1951 è considerato uno dei peggiori della storia elvetica. 98 persone persero la vita in tutta la Svizzera.

Nevicate eccezionali e rapidi cambiamenti meteorologici portarono a un forte aumento del rischio di valanghe. Numerosi villaggi furono colpiti, le vie di comunicazione furono cancellate e parti delle infrastrutture furono distrutte.

Particolarmente colpiti furono villaggi alpini come Airolo. Il disastro portò all'ampliamento sistematico del servizio di allerta valanghe e a nuove strutture di protezione.

1947 - Esplosione nel deposito di munizioni di Mitholz, nel canton Berna

Il DDPS recupera centinaia di chilogrammi di munizioni dal fondovalle di Mitholz. (foto d'archivio) Immagine: sda

Il 19 dicembre esplose un deposito sotterraneo di munizioni dell'esercito. Nove persone morirono e il villaggio venne in gran parte distrutto.

Alcune delle 7'000 tonnellate lorde di munizioni immagazzinate esplosero e gli effetti del disastro si fanno sentire ancora oggi: secondo le stime degli esperti, nelle parti crollate della struttura e nel cono di macerie si trovano ancora 3'500 tonnellate lorde di munizioni e diverse centinaia di tonnellate di esplosivo. A distanza di decenni, le munizioni non bonificate continuano a provocare evacuazioni e decisioni politiche di principio.

Il deposito di munizioni dovrà essere sgomberato entro il 2040 e successivamente Mitholz potrà essere rivitalizzato.