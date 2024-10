Nuove leggi: cosa cambia in Svizzera dal 1° ottobre?

Regole più severe sulla vendita e la pubblicità del tabacco, allentamento della legge Weber, procedure più semplici per le richieste di protezione delle minoranze e altro ancora. Ecco le principali modifiche legislative che entrano in vigore martedì 1° ottobre in Svizzera.

La pubblicità del tabacco è ulteriormente regolamentata. Dal 1° ottobre è vietato affiggere manifesti in luoghi visibili al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, nei cinema, nelle stazioni e negli aeroporti e nei campi sportivi (foto d'archivio/Ennio Leanza). KEYSTONE

ATS

Tabacco

Dal 1° ottobre, con l'entrata in vigore della nuova legge sui prodotti del tabacco, la vendita di sigarette e sigarette elettroniche ai minori sarà vietata in tutta la Svizzera.

Anche la pubblicità del tabacco sarà regolamentata in modo più severo.

Sarà vietato affiggere manifesti in luoghi visibili al pubblico, come i trasporti pubblici, i cinema, le stazioni e gli aeroporti, e i campi sportivi.

Sarà inoltre vietata la sponsorizzazione di eventi di carattere internazionale o rivolti ai minori.

Minoranze

Le organizzazioni potranno da ottobre presentare domande per la tutela delle minoranze. Con questa modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale intende rispondere in modo più efficace ai cambiamenti della situazione riguardo il tema della sicurezza.

Il Governo cita come esempio l'aumento degli incidenti antisemiti che hanno seguito l'attacco terroristico di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023. Questo ha dimostrato che la prassi attuale «non è adatta alla situazione di sicurezza instabile».

Finora le organizzazioni avevano tempo fino alla fine di giugno per presentare le loro domande, che venivano esaminate nella seconda metà dell'anno prima che venisse concesso l'aiuto finanziario per l'anno successivo.

D'ora in poi, le richieste di misure architettoniche e tecniche potranno essere presentate in qualsiasi momento sulla base di rischi imprevedibili per la sicurezza, a condizione che il budget annuale di 5 milioni di franchi non sia esaurito.

Seconde case

La Lex Weber sarà alleggerita a partire dal 1° ottobre. I Comuni con più del 20% di seconde case potranno ristrutturare vecchi edifici costruiti prima del 2012 per creare nuovi alloggi.

Dall'approvazione dell'iniziativa sulle seconde case nel 2012, le abitazioni costruite o approvate per la costruzione prima di tale data potevano essere vendute o affittate come case secondarie. Inoltre potevano essere ampliate del 30%, a condizione che ciò non comportasse alcun alloggio aggiuntivo.

Questa disposizione è stata resa più flessibile. Si stima che il numero di abitazioni potenzialmente interessate siano almeno 426'000. La maggior parte di esse si trova in località molto frequentate dai turisti come St Moritz (GR), Davos (GR), Zermatt (VS) e Gstaad (BE).

Le aziende

Lo scorso marzo il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore gradualmente la Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (LSgrI). Questa legge mira a ridurre gli oneri normativi per le imprese e a favorire la dematerializzazione dei servizi amministrativi.

Gli articoli da 1 a 8 della LSgrI entreranno in vigore il 1° ottobre 2024.

Tra le altre cose, stabiliscono l'obbligo di sottoporre tutte le nuove leggi a una verifica delle possibili riduzioni e a una stima dei costi della regolamentazione, di analizzare il potenziale di riduzione delle normative esistenti (studi settoriali) e di monitorare l'onere normativo.

Ulteriori dettagli su questo testo sono disponibili sul sito web della Confederazione.

Redatto con materiale SDA

SDA